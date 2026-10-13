[단독]악뮤, 3만 관객 홀린 콘서트…'전참시'서 베일 벗는다

악뮤 이찬혁(왼쪽), 이수현. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 남매 듀오 악뮤(AKMU) 이찬혁과 이수현의 3만 관객 콘서트 현장이 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 공개된다.

스포츠조선 취재에 따르면, 이찬혁과 이수현은 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에 동반 출연한다.

제작진은 최근 악뮤의 단독 콘서트 현장을 촬영했으며, 두 사람의 일상 촬영도 마쳤다. 구체적인 방송 일정은 현재 제작진이 논의 중이다.

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악뮤는 지난 9일부터 11일까지 사흘간 서울 송파 올림픽공원 KSPO돔에서 단독 콘서트를 성황리에 개최했다. 360도 원형 무대를 활용해 약 3만 명의 관객과 호흡하며 다채로운 음악과 퍼포먼스를 선보였다.

특히 이번 공연은 악뮤가 오랜 기간 몸담았던 YG엔터테인먼트를 떠나 독립 레이블 '영감의 샘터'를 설립한 뒤 처음 선보인 단독 콘서트라는 점에서 의미를 더했다. 올해 발매한 정규 4집 '개화' 수록곡부터 '200%', '러브 리', '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지' 등 대표 히트곡까지 약 30곡을 선보이며 공연장을 뜨겁게 달궜다.

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무엇보다 악뮤는 공연장 중앙에 마련된 360도 무대를 자유롭게 누비며 관객들과 가까이 호흡했다. 라이브 밴드의 풍성한 사운드에 다채로운 무대 연출을 더했고, 관객들도 노래와 춤으로 화답하며 공연의 열기를 끌어올렸다. 이처럼 뜨거운 호응을 얻은 악뮤의 콘서트 현장이 '전참시'에서는 어떻게 담길지 기대를 높인다.

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공연뿐만 아니라 두 사람의 일상도 관심사다. 악뮤는 2014년 데뷔한 친남매 듀오로, 독창적인 음악 세계는 물론 '현실 남매' 케미로도 사랑받아 왔다. 특히 현재 한집에서 생활하고 있는 만큼, 이번 '전참시'에서 남매의 동거 일상이 공개될지도 주목된다.

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앞서 이수현은 오빠 이찬혁의 권유로 함께 살게 됐다고 밝힌 바 있다. 지난 4월 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 과거 외부와 단절된 채 힘든 시간을 보냈다고 고백했다. 이찬혁은 동생이 더 어려운 상황에 놓이기 전에 돕고 싶었다며 합숙을 제안한 이유를 밝혔다. 이후 이수현은 오빠와 함께 생활하며 정신 건강을 회복했다고 전했다.

3만 관객을 열광시킨 무대부터 음악 밖 남매의 일상까지, 악뮤가 '전참시'를 통해 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com