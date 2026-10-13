15기 정숙, 시부모 허락 없이 예능서 '남편♥ 양다리' 언급.."어른들 많이 놀라"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 15기 정숙이 부부 예능 출연 후 후폭풍을 겪었다고 밝혔다.

12일 정숙의 유튜브 채널 '루씨인사이트'에는 '과잉 집중력 인간이 게임하면... /창업자 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

정숙은 "사실 그동안 좀 우울했다. 혼돈의 시간을 보냈다"라는 근황을 전했다. 이어 "부부클리닉 방송 자체가 사실 시부모님 허락을 안 받고 나온 거여서 어른들이 많이 놀라셨다. 거기에 대한 해명과 반성이 있었다"라며 부부 예능 출연 후폭풍이 있었다고 짚었다.

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정숙은 지난달 KBS Joy 예능 '부부 클리닉 인연과 악연'에 남편과 출연해 남편의 양다리 논란을 언급한 바 있다. 당시 정숙은 "결혼을 준비하다가 남편의 전여친들 사건 등으로 인해 의도치 않게 뉴스에 나오기도 했다"라고 밝혔고, 남편은 "아내를 소개받은 후 (전 여친과) 헤어졌다가 다시 만났다. 환승을 하게 됐다. 제가 잘못했다"라며 과오를 인정했다.

한편 정숙은 '나는 솔로' 15기 출연자로 얼굴을 알렸으며 지난 5월, 남편의 양다리 논란이 불거진 가운데서도 결혼식을 강행했다. 이후 그는 "(저는 남편을) 용서하지 않는다. 단순히 좋아서 만난 것"이라면서 "재회할 때는 정떨어질 때까지 다시 만나보자는 마음이었다. 어디까지 가나보자라는 마음으로 만났다. 그래도 이 친구가 저한테 잘하는 것도 있었고 화가 점점 누그러졌다"라면서 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com