'카이스트 러너' 유지원, 마라톤 레이스 중 사망 ...500m 남기고 '심정지' 비보

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[스포츠조선 이우주 기자] 2026 서울레이스 하프 코스에 참가한 카이스트 대학원생이자 러닝 인플루언서 유지원 씨가 안타깝게 사망하는 사고가 발생했다.

서울레이스 조직위원회는 12일 "2026 서울레이스에 함께 해주신 참가자 여러분께 황망한 소식을 전해드린다. 10월 11일 8시 49분경 서울레이스 하프코스 참가자께서 20.6km 지점에서 쓰러지는 응급상황이 발생하였다. 현장 응급조치 후 119 구급차로 의료기관에 이송해 치료를 받았으나, 안타깝게도 유명을 달리하셨다"고 밝혔다.

서울레이스 측은 "삼가 고인의 명복을 빌며, 갑작스러운 슬픔을 마주하신 유가족께 깊은 애도의 뜻을 전한다"며 애도의 뜻을 표했다.

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서울레이스 측에 따르면 하프 코스에 출전한 참가자는 결승선을 약 500m 남겨둔 지점에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌다. 현장 의료진이 즉시 심폐소생술(CPR)을 하며 응급조치에 나섰으나 의식을 회복하지 못한 채 병원으로 이송됐고, 안타깝게도 이날 세상을 떠났다.

이후 사망자가 러닝 인플루언서로 활동해 온 유지원 씨라는 소식이 전해졌다. 2001년생인 유지원 씨는 AI 반도체를 연구하는 카이스트 대학원생이자 아마추어 러너로 활동해왔다. 특히 지난 3월 15일 열린 2026 서울마라톤 풀코스를 2시간 56분 32초에 완주하며 '서브3'를 달성한 러너였다. 갑작스럽게 전해진 비보에 고인의 SNS에는 팬들의 추모 댓글이 이어지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com