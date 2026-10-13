'美 명문대생' 윤후, 미국 생활 대만족.."사람들 너무 친절하고 자유로워"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 미국 대학 생활에 만족감을 드러냈다.

10일 가수 우디의 유튜브 채널 '우디네'에는 '20살 윤후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤후는 대학교 이야기가 나오자 "마이클 조던 형님이 나온 미국 노스캐롤라이나 대학교(UNC)를 다니고 있다. 형님을 실제로 뵌 적도 있다. 미국 학교는 미식 축구를 좋아하지 않나. 형님이 학교에 와서 멀리서 망원경으로 봤다"라고 말했다.

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이어 경영, 경제학을 전공 중이라면서 "이것저것 많이 해봤다. 영상, 연출도 해봤다. 대학교 진학 후 제가 진짜 음악을 좋아한다는 걸 깨닫기도 했다"라고 밝혔다.

"미국 생활 중 기억에 남는 일이 있냐"는 질문에는 "전반적으로 훨씬 자유롭다. 공기도 훨씬 좋다. 한국은 건물이 있으니 (시야를) 넓게 못 보는데 미국은 탁 트여있다. 사람들도 너무 친절하다"라고 이야기했다. 우디가 "우리도 다 친절하다"라고 하자, 윤후는 "비하하는 게 아니다"라며 혹시 모를 오해를 바로잡아 웃음을 안겼다.

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우디는 "(미국에 갔을 때) 모르는 사이인데도 길 가다가 '굿모닝'이라고 인사를 해서 놀랐다. 우리나라 사람이 그러면 '도를 아세요인가?'라고 할 것 같다. 우리는 각자 할 거 하자는 느낌인데 그렇게 인사하는 게 신기했다"라며 윤후의 말에 공감했고, 윤후는 "내향적이라 (처음엔) 그런 인사를 잘 못 받았지만, 나중엔 저도 즐기게 됐다"라고 말했다.

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한편 윤후는 노스캐롤라이나대학교에 재학 중이며 지난달 가수 성시경의 히트곡 '좋을텐데'를 리메이크한 음원을 정식 발매했다. 가수로 첫발을 내디딘 만큼, 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

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joyjoy90@sportschosun.com