김송♥강원래, 중3 때 나이트서 첫 만남→36년째…결혼 23년 만 ‘첫 꽃’ 울컥

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[스포츠조선 조민정 기자] 김송이 남편 강원래에게 결혼 23년 만에 처음으로 꽃 선물을 받으며 36년 인연을 돌아봤다.

김송은 12일 자신의 SNS에 결혼기념일을 맞은 가족의 모습을 공개했다. 영상에는 강원래와 아들 강선 군이 김송 몰래 꽃다발을 준비하는 모습이 담겼다.

강원래는 아내가 꽃을 받고 좋아할지 궁금해했고, 아들 선 군은 귀가하는 김송에게 직접 꽃다발을 건넸다. 예상하지 못한 선물을 받은 김송은 "아빠가 준비한 거야?"라며 놀란 뒤 "아빠한테 꽃 받은 거 처음인데?"라고 감격했다.

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특히 김송은 이날 두 사람의 오랜 인연도 되짚었다. 두 사람이 처음 만난 것은 무려 38년 전인 1988년. 당시 중학교 3학년이던 김송은 고등학교 3학년이었던 강원래를 서울 서초동의 한 나이트클럽에서 처음 만났다고 밝혔다.

김송은 과거 방송에서도 당시를 회상하며 강원래를 처음 본 순간 "후광이 비쳤다"고 표현한 바 있다. 이후 두 사람은 1991년부터 연인으로 발전해 오랜 시간 사랑을 이어갔다.

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그러나 두 사람에게 큰 시련도 찾아왔다. 강원래는 2000년 오토바이를 타던 중 불법 유턴 차량과 충돌하는 사고를 당해 하반신 마비 판정을 받았다. 김송은 사고 이후에도 강원래의 곁을 지켰고 두 사람은 2003년 10월 12일 결혼식을 올렸다.

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결혼 후에도 간절히 기다리던 아이를 갖기까지 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 김송은 시험관 시술에 여러 차례 도전했고, 결혼 10주년이었던 2013년 10월 12일 8번째 시험관 시술 성공 소식을 들었다.

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김송은 당시를 떠올리며 "결혼 10주년 기념일, 8번째 시험관 시술 성공으로 선이가 찾아와 준 날"이라고 남다른 의미를 전했다. 이듬해 두 사람은 아들 강선 군을 품에 안았다.

첫 만남부터 연애, 강원래의 큰 교통사고와 결혼, 오랜 시험관 시술 끝에 얻은 아들까지 두 사람이 함께 지나온 시간만 36년에 달한다.

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김송은 "웃을 일도 울 일도 많았던 세월"이라며 이제는 서로를 너무 잘 알아 크게 싸울 일도 없다면서 "어쩌다 보니 36년 차 인연"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 우리 셋 건강하게 잘 살자"며 강원래와 아들을 향한 애정을 드러냈다.

결혼 23주년을 맞아서야 처음 받아본 남편의 꽃다발도 특별한 추억으로 남게 됐다. 수십 년을 함께한 부부에게 아들까지 합세해 준비한 깜짝 이벤트에 김송은 연신 기쁨을 감추지 못했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com