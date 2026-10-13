'브레이킹 배드' 뇌성마비 배우 RJ 미티, 자택서 숨진 채 발견..향년 34세

사진='브레이킹 배드' 스틸

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[스포츠조선 이게은기자] 미국 인기 드라마 '브레이킹 배드'(Breaking Bad) 주역 배우 RJ 미티(RJ Mitte)가 세상을 떠났다.

12일(현지 시간) 미국 연예매체 TMZ는 RJ 미티가 34세 나이로 사망했다고 전했다.

보도에 따르면 RJ 미티는 12일 텍사스주 브라운스빌 자택에서 숨진 채 발견됐다. 매체가 공개한 영상에는 고인의 자택 앞에 경찰이 대거 출동하고 도로 일부를 통제하는 모습이 담겼다.

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RJ 미티의 대변인은 "사랑받는 배우이자 자선가이며, 장애인 권리 옹호에 열정적으로 앞장섰던 RJ 미테의 비극적인 사망 소식을 깊은 슬픔 속에 전한다"라고 밝혔다.

이어 "고인은 '브레이킹 배드'에서 '플린' 화이트 주니어 역을 맡은 것으로 잘 알려져 있다. 뇌성마비를 안고 살아온 자신의 경험을 바탕으로 해당 역할에 진정성을 더했으며, 장애 인식 개선과 포용을 위한 활동의 발판을 마련했다", "전 세계 시청자들에게 즐거움을 선사한 것 외에도, 그는 미국 뇌성마비협회, 슈라이너스 아동병원의 홍보대사로 활동했다"라고 추모했다.

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RJ 미티는 지난해 오랜 연인 케네디 수아레스와 약혼한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

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한편 RJ 미티는 1992년 생으로 어린 시절 뇌성마비 진단을 받았다. '브레이킹 배드' 시즌 1부터 시즌5까지 출연하며 강렬한 인상을 남겼으며 영화 '더 리콜', '타임 쉐어' 등에도 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com