오상진, 연세대서 '야설' 수업 들었다 "이보다 야할 수 없다 싶었는데 B학점"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 오상진이 대학 시절 들었던 수업에 대해 이야기했다.

12일 김소영의 유튜브 채널에서는 '야설 수업에 대해 이상하리만큼 잘 아는 아내…'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

대학로 데이트를 간 김소영 오상진 부부. 김소영이 대학로에서의 추억을 떠올리자 오상진은 "나도 안다. 공연 보러 왔다"고 밝혔다. 이에 김소영은 "공연 보러 데이트를 왔냐"고 의심했고 오상진은 "연극의 이해 이런 거 있지 않냐. 공연 보고 감상문 썼다"고 해명했다.

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그럼에도 김소영이 의심하자 오상진은 "그때 마광수 교수님한테 들었다"고 밝혔고, 연세대학교 동문인 김소영은 "엄청 야한 수업 들었네? 야설 쓰는 수업 들었네?"라고 바로 알아챘다. 이에 오상진은 "이거보다 야할 수 없다 생각했는데 B 받았다"고 토로했고 김소영은 "그러면 부족했던 거다. 한참"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 오상진과 김소영은 연세대학교 출신으로, 두 사람은 2017년 결혼했다. 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com