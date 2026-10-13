아옳이, 로맨스 스캠에 이용당했다…'사기꾼' 지목에 "아니라 해도 안 믿어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 아옳이가 로맨스스캠에 사진을 도용 당해 피해 주의를 당부했다.

아옳이는 12일 "이 이야기는 로맨스 스캠을 당한 한 외국인 남성의 이야기다"라며 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 한 외국인 남성이 아옳이의 SNS에 남긴 댓글로, 이 남성은 아옳이에게 사기를 당했다고 주장하고 있다. 아옳이는 "가끔 진짜로 아옳이가 사기를 쳤다고 오해하는 분들이 있다"며 "진짜 안타까운 게 제 여권사진도 받았더라. 철저하게 속으신 거 같다. 내가 아니라고 했는데도 계소 나라고 내가 분명하다고 믿고 계신다"고 억울해했다.

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알고보니 이 남성은 아옳이를 사칭한 로맨스 스캠에 당한 피해자였던 것. 아옳이에가 당한 것이라 믿고 있는 이 남성은 아옳이의 남자친구에게도 연락을 취했다고. 아옳이는 "AI가 너무 발달한 거 같다. 우리 모두 로맨스 스캠 조심하자"고 피해 주의를 당부했다.

한편, 유튜버 아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼, 최근 한의사 김형배와 공개 열애를 시작했다.

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wjlee@sportschosun.com