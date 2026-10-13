[인터뷰①]'술래게임' PD "이준수, 해맑게 형·누나들에 당할 줄 알았는데…배신해줘 고마워"

디즈니+ '술래게임' 현정완 PD. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 현정완 PD가 '술래게임' 제작 비하인드와 출연진의 활약을 짚었다.

현정완 PD는 13일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이준수 해맑게 웃으면서 형, 누나들에게 당할 줄 알았는데 배신해줘서 고마웠다"라고 했다.

지난 9월 30일 첫 공개된 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전이 맞물린 극한 체험형 추격 서바이벌 예능이다. 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

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앞서 '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD는 이번 작품에서 추격전을 게임의 중심에 놓았다.

현 PD는 "추격전으로만 가면 볼거리가 하나라고 느꼈다. 이야기나 충돌이 있어야 하는데, 살짝 비대칭이 있어야 그런 상황이 생긴다고 생각했다"며 "기본적으로 마피아 게임이 재미있지 않나. 숨어 있는 술래의 존재가 서사의 한 축이 되면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

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특히 박지민이 술래로 선정됐을 당시 제작진의 반응도 전했다. 현 PD는 "지민 씨가 술래로 뽑혔을 때 저희끼리 탄식이 있었다"고 털어놨다.

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박지민은 '술래게임'에서 인터뷰 분량이 많은 출연자이기도 하다. 이에 대해 현 PD는 "인터뷰를 선택하다 보면 지민이의 인터뷰를 많이 선택하게 된다. 아나운서라 그런지 더 잘하는 것 같다"고 평가했다.

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이어 "지민이에게 10년 전, 15년 전 '무한도전' 같은 프로그램에 출연했다면 말로 더 잘됐을 것 같다는 이야기를 한다. 그래서 아쉽다고도 했다"며 박지민의 예능감을 높이 샀다.

'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

다양한 분야에서 모인 출연진의 활약도 짚었다. 먼저 야구선수 출신 황재균에 대해서는 "서바이벌에 대한 이해도와 니즈가 있었고, 실제로 피지컬도 좋다"고 말했다.

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'아빠 어디가?' 출신 이준수에 대해서는 예상 밖의 모습을 보여줬다고 밝혔다. 현 PD는 "되게 재미있었다. 서바이벌 프로그램을 많이 봤다고 하더라. 본인은 두뇌로는 자신이 없지만, 이 프로그램은 달리니까 괜찮다고 했다"고 전했다.

이어 "해맑게 웃으면서 형, 누나들에게 당할 줄 알았는데 배신도 하더라. 제작진 입장에서는 사실 고마웠다. 배우를 하다 보니 표정도 리얼하더라"고 덧붙였다.

윤상현이 '개와 늑대' 게임에서 숨겨진 역할을 찾아낸 장면에 대해서도 언급했다. 현 PD는 "처음부터 너무 기대했는데, 생각보다 1라운드가 끝날 때까지 찾지 못하더라. 그래서 걱정했다"며 "결국 준비한 것을 해냈다는 생각에 좋았다"고 말했다.

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'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

다만 제작진이 준비한 장치가 모두 활용된 것은 아니었다고. 현 PD는 "'경찰과 도둑' 게임에서도 지하에 숨겨 놓은 장치가 있었는데, 그게 날아갔다. 그런데 어쩔 수 없는 일"이라며 실제 게임 진행 과정에서 발생한 변수를 설명했다.

출연진의 촬영 후 반응도 전했다. 현 PD는 "다들 고마웠고 즐거웠다고 하더라. 촬영이 끝나고 얼마 지나지 않아 결혼식이 있었는데, 그때 만난 출연자들이 촬영 당시에는 너무 힘들고 지쳤지만 3개월 정도 지나니 또 하고 싶다고 하더라"고 말했다.

공개 방식에 대해서는 플랫폼의 판단을 존중한다는 입장을 밝혔다. 현 PD는 "처음부터 끝까지 한꺼번에 보여주는 게 좋다. 한 주에 하나씩 나갈 때도 있고, 두 개씩 나갈 때도 있다"며 "저는 열심히 만들고, 플랫폼에서 이런 공개 방식이 좋다고 하면 그대로 믿고 맡긴다"고 설명했다.

끝으로 남은 회차의 관전 포인트로 치열한 결승전을 꼽았다. 현 PD는 "결승전이 진짜 치열했다. 저는 남을 만한 사람이 남은 것 같다"고 귀띔하며 기대감을 높였다.

'술래게임'은 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com