[인터뷰②]'술래게임' PD "자기 복제? 늘 고민…'오징어 게임' 같은 상황=서바이벌 묘미"

디즈니+ '술래게임' 현정완 PD. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임' 시리즈에 이어 '술래게임'을 선보인 현정완 PD가 서바이벌 예능의 자기 복제 우려와 대중성에 대한 고민을 털어놨다.

현정완 PD는 13일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "자기 복제 우려에 대한 고민은 많다"라며 "'오징어 게임' 같은 상황을 보는 게 서바이벌의 묘미"라고 했다.

지난 9월 30일 첫 공개된 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전이 맞물린 극한 체험형 추격 서바이벌 예능이다. 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

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앞서 '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD는 이번 작품에서 추격전을 게임의 중심에 놓았다. 기존 서바이벌 예능과 차별화를 시도한 가운데, 비슷한 장르를 반복하는 데 따른 자기 복제 우려에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다.

현 PD는 "그 부분은 고민이 많다. 잘하는 것을 하고 싶고, 할 수 있는 것을 반복하면서 하는 게 당연한 것 아닌가 하는 생각도 든다"며 "모든 PD가 고민하는 지점인 것 같다"고 말했다.

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이어 "새로운 것을 하려면 두려움도 있고, 반응도 궁금하다. 거기서 좋은 이야기를 들으면 발전하기도 하는 것 같다"며 새로운 시도에 대한 부담과 필요성을 동시에 짚었다.

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서바이벌 예능의 대중성에 대한 고민도 전했다. 현 PD는 "마니아와 라이트 팬 사이의 중간 어딘가를 챙겨야 한다는 게 딜레마"라며 "마니아들에게는 식상하지만 라이트 팬들에게는 신선할 수 있다. 그 중간 지점을 찾는 것이 중요한 것 같다"고 설명했다.

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그럼에도 서바이벌 예능이 꾸준히 사랑받는 이유로는 극단적인 상황에서 드러나는 인간의 선택을 꼽았다.

현 PD는 "상황이 인위적으로 선택을 강요하게 된다. 우리가 살면서 누군가를 탈락시키거나 제외하는 경우는 거의 없는데, 서바이벌에서는 극단적인 상황에 놓이게 된다"며 "그걸 지켜보는 게 우리 일상생활에서는 할 수 없는 경험"이라고 말했다.

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이어 "'오징어 게임' 같은 상황을 지켜보는 것이다. 실제 사람들이 실제 상황에서 어떻게 행동할까 하는 부분에 몰입이 잘 되는 것 같다"고 분석했다.

연출자로서 궁극적인 목표는 '오래가기'다. 현 PD는 "예능 PD는 수명이 길지 않은 직업인 것 같다. 시대마다 트렌드가 바뀌기 때문에 계속 분석해야 한다"고 말했다.

그러면서 "서바이벌도 10년 전에는 거의 없었던 장르다. 오래 했으면 좋겠다"며 변화하는 방송 환경 속에서도 꾸준히 프로그램을 선보이고 싶다는 바람을 드러냈다.

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'술래게임'은 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com