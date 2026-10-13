[인터뷰③]'술래게임' PD "연프 하고파, 덱스 같은 스타 나와야 프로그램도 잘 돼"

디즈니+ '술래게임' 현정완 PD. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임' 시리즈와 '술래게임'을 연출한 현정완 PD가 연애 예능에 대한 욕심을 드러냈다.

현정완 PD는 13일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "연애 프로그램도 하고 싶다"라며 "서바이벌은 덱스 같은 새로운 얼굴이 스타가 되면 프로그램도 잘 된다"라고 했다.

지난 9월 30일 첫 공개된 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전이 맞물린 극한 체험형 추격 서바이벌 예능이다. 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

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앞서 '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD는 이번 작품에서 추격전을 게임의 중심에 놓았다. 서바이벌 예능을 연이어 선보인 가운데, 새로운 장르에 대한 관심도 표했다.

현 PD는 도전하고 싶은 장르를 묻자 "연애 프로그램을 하고 싶은데 안 시켜준다. 안 시켜줘서 못 하는 거다"라고 너스레를 떨었다.

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이어 "서바이벌은 시켜주니까 하는 거고, 좋아하는 장르다. 하고 싶은 걸 하고 있어서 만족한다"며 "연애 프로그램과 서바이벌은 비슷한 것 같다. 인물의 내면을 살펴본다는 점에서 그렇다"고 설명했다.

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특히 티빙 '환승연애'를 연출한 이진주 PD와의 친분도 언급했다. 현 PD는 "'환승연애'를 만든 이진주 PD와 친한데, 그 프로그램을 보고 '아, 난 연애 프로그램 못 하겠다'고 생각했다"고 털어놨다.

'술래게임' 스틸. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니

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서바이벌 예능의 새로운 인재 발굴에 대한 고민도 털어놨다. 현 PD는 "덱스 씨도 그렇지만 새로운 얼굴이 스타가 될 때 프로그램도 같이 잘 된다"며 새로운 출연자가 만들어내는 화제성의 중요성을 강조했다.

다만 신선한 얼굴만으로 프로그램을 구성하기에는 현실적인 어려움도 있다고 짚었다. 현 PD는 "새로운 얼굴은 나오기 전까지 아무도 기대하지 않는다. 어쩔 수 없이 시청자들이 믿고 의지할 만한 출연자도 있어야 한다. 그래야 화제가 많이 되는 것 같다"고 말했다.

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그러면서 "'피의 게임'이 끝나고 '술래게임'을 할 때는 제로베이스니까 새로운 인재를 발견할 수 있을 것 같았다"며 이번 프로그램에 새로운 출연자를 기용한 배경을 설명했다.

출연진의 분량 배분에 대한 고민도 밝혔다. 서바이벌 프로그램의 특성상 승리한 출연자를 중심으로 이야기가 전개될 수밖에 없다는 것이다.

현 PD는 "이기는 사람 위주로 서사가 가기 때문에 개인적으로 아쉬움이 있다"며 "미공개 영상으로 풀려고 한다"고 밝혔다.

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'술래게임'은 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com