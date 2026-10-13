'실력파 밴드' 드래곤포니, 11월 5일 '콜링백' 컴백…차별화된 록 파워 예고

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[스포츠조선 백지은 기자] 실력파 밴드 드래곤포니가 컴백한다.

소속사 안테나에 따르면 드래곤포니는 11월 5일 싱글 앨범 '콜링백'을 발표한다.

12일 공식 SNS를 통해 공개된 컴백 포스터는 빛바랜 질감의 배경 위 물감이 번진 듯한 흔적으로 서정적인 분위기를 연출, 드래곤포니가 새롭게 들려줄 음악에 대한 궁금증을 자극한다.

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드래곤포니는 멤버 전원 메인 프로듀서로서 작사 작곡 편곡을 도맡아 '셀프 프로듀싱 밴드'의 역량을 인정받아 온 팀이다. 1990년대 브릿팝부터 한국 모던록까지 폭넓은 음악을 소화하며 '청춘'이란 키워드 아래 불완전하지만 에너지가 넘치는 과도기의 감정을 솔직하게 풀어내는 게 이 팀의 강점이다.

지난 3월 발매한 세 번째 EP '런런런' 타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'로 에너제틱한 밴드 사운드를 앞세워 국내외 페스티벌을 접수했다.

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또 6월에는 일본에서 첫 번째 EP '런 투 런'을 발매하고 도쿄와 오사카에서 단독 투어를 성황리에 마무리 하며 '믿고 뛰는 밴드'로 상승세를 타고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com