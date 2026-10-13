[인터뷰④]'술래게임' PD "다음 서바이벌? '더 커뮤니티2' 승우아빠 섭외하고파"

디즈니+ '술래게임' 현정완 PD. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임'에 이어 '술래게임'까지 선보인 현정완 PD가 다음 서바이벌 연출할 때 섭외하고 싶은 사람을 꼽았다.

현정완 PD는 13일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "다음 서바이벌 연출할 때는 '더 커뮤니티2' 승우아빠 섭외하고 싶다"라고 했다.

지난 9월 30일 첫 공개된 '술래게임'은 피지컬 추격전과 숨어 있는 술래의 정체를 밝혀내는 심리전이 맞물린 극한 체험형 추격 서바이벌 예능이다. 황재균, 빠니보틀, 경수진, 말왕, 장은실, 박지민, 김똘똘, 양다일, 육준서, 지지원, 신지은, 윤상현, 이준수 등 13명이 출연한다.

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앞서 '피의 게임' 시리즈를 선보였던 현정완 PD는 이번 작품에서 추격전을 게임의 중심에 놓았다.

현 PD는 기억에 남는 시청자 반응에 대해 "많이 캡처해서 보내주는데, 'PD 생활을 서바이벌처럼 한다'는 반응이 있었다"고 말했다.

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이어 비슷한 프로그램을 반복하기보다 새로운 장르와 형식에 도전하는 과정 자체가 서바이벌이라는 반응에 "맞다. 사실 팀 자체가 하드코어하게 일하기는 한다"고 공감했다.

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최근 다양한 형태의 서바이벌 예능이 등장하는 현상에 대해서도 긍정적인 반응을 보였다. 특히 정치와 사회적 관계를 중심으로 전개되는 '더 커뮤니티'와 같은 프로그램이 기존 서바이벌 예능의 영역을 넓히고 있다는 것이다.

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현 PD는 "서바이벌의 변화가 사실 좋다. 장르가 많이 넓어지고 있지 않나"라며 "다양하게 넓힐 수 있을 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

이어 "'피의 게임'을 하다 보니 비슷한 게임이 많았다. 잘하던 사람이 계속 잘하는 상황에서 새로운 사람들이 이길 수 있을까 하는 생각도 있었다"며 기존 서바이벌 예능의 반복되는 구도에 대한 고민을 전했다.

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또 "'피의 게임'에서는 투표로 탈락시키는 방식이 있었는데, 실력이 아닌 정치로 탈락이 결정된다는 반응도 있었다. 이제는 시청자들도 그런 방식을 받아들이는 것 같다"고 짚었다.

그러면서 비슷한 시기 공개된 '더 커뮤니티2'에 대해서도 언급했다. 현 PD는 "'더 커뮤니티2'는 다른 후반 작업을 한다고 해서 몰아서 보려고 했는데, 스포일러를 당해버렸다"고 웃었다.

특히 '더 커뮤니티2' 출연자인 승우아빠를 향한 관심도 드러냈다. 현 PD는 "승우아빠를 섭외하고 싶다. '더 커뮤니티2'에서 누군가를 탈락시켜야 할 때 눈이 반짝거리는 모습이 매력적이었다"며 향후 서바이벌 프로그램에서 함께하고 싶은 출연자로 승우아빠를 꼽았다.

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서바이벌 예능을 바라보는 시청자들의 분석 수준에도 놀라움을 드러냈다. 현 PD는 "와, 이렇게까지 분석한다고 놀랄 때도 많다. 아마추어들이 만든 것을 보고 놀랍기도 하다"며 시청자들의 적극적인 분석과 반응에 대한 생각을 전했다.

'술래게임'은 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.