정형돈, 기러기 생활 청산 후 새출발…성수동 돈까스집 오픈 "뿌듯뿌듯"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정형돈이 요식업 사업가로 새출발을 했다.

역사학자 심용환은 12일 "오늘은 친구 정형돈의 오픈식에 다녀왔어요"라며 "성수동에 1호점 오픈했는데 메뉴가 저렴하면서도 튼실해서 참 좋네요. 열심히 살아가는 친구의 모습에 뿌듯뿌듯"이라며 정형돈의 개업 소식을 알렸다.

심영환은 "벌써 이 녀석하고도 인연이 10년이 되었는데 속정 깊고 샤이한 독특한 성격의 소유자. 70전후 세대가 장악한 연예게에서 기어코 족적을 만든 도니의 돈까스 사업을 진심으로 응원한다"며 진심 어린 응원을 보냈다.

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함께 공개된 사진 속에는 정형돈의 돈까스 가게 개업식 현장이 담겼다. 2011년 야미푸드는 정형돈을 앞세워 통등심 돈까스 '도니도니 돈까스'를 판매했다. 이는 출시되자마자 매진이 이어지는 등 큰 인기를 모았으나 2013년 제조업체 대표 등이 등심 함량 허위 표시 혐의로 불구속 기소, 벌금형을 받았다.

이에 정형돈 역시 "수분을 제외하지 않고 중량을 표시해 따른 문제다. 관련 기준도 명확하지 않았다"고 밝혔던 바. 이후 13년 만인 지난 4월 다시 돈까스를 판매하겠다고 선언한 정형돈은 오프라인 매장까지 차려 본격적인 사업에 뛰어들었다.

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한편, 정형돈은 2009년 방송작가 출신 한유라와 결혼, 슬하 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 쌍둥이 딸이 교육 문제로 하와이에 거주하며 정형돈은 5년 넘게 기러기 아빠로 지내왔으나 최근 가족이 귀국하며 기러기 생활을 청산했다.

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wjlee@sportschosun.com