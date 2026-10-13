'0.1초 벌떡 언니' 신장미, 17일 신곡 '하회' 발표…독보적 아우라

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[스포츠조선 백지은 기자] '0.1초 벌떡 언니' 신장미가 컴백한다.

신장미는 17일 낮12시 새 디지털 싱글 '하회(河回) - 그리움이 머무는 곳'을 발매한다.

'하회'는 낙동강이 굽이굽이 마을을 감싸 흐르는 하회마을의 아름다운 풍경과 강물 위에 흘려보내는 애틋한 사랑, 그리고 그리움을 웅장하고 서정적인 사운드로 표현한 곡이다. 대금의 아련한 음색과 넓게 펼쳐지는 스트링 사운드가 어우러져 한폭의 수묵화 같은 깊은 여운을 선사한다. 특히 절제된 감정으로 시작해 후렴구로 갈수록 폭발하는 신장미의 호소력 짙은 보컬은 이 곡의 킬링 포인트다.

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신장미는 음원 공개에 앞서 새 프로필 사진을 공개하며 180도 달라진 매력을 드러냈다. 우아하고 세련된 아우라를 발산하는 그의 모습은 신곡에서 보여줄 파격 콘셉트에 대한 기대를 대폭 끌어올린다.

신장미는 '제33회 대한민국 문화연예대상' 성인가요 부문 EMN 유망주상을 수상하며 주목받았다. 최근에는 KBS2 '불후의 명곡'에서 퍼포먼스 중 넘어지자마자 벌떡 일어나 온 몸이 떨리는 고음 파트를 소화해내며 '마이크 지진' '0.1초 벌떡 언니'라는 등의 애칭을 얻기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com