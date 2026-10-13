장한별, '미야' 발매 동시 멜론 '핫100' 3위 직행…공연 완판 겹경사

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별이 겹경사를 맞았다.

장한별은 12일 공개한 새 디지털 싱글 '미야'로 각종 음원차트 상위권을 휩쓸었다. 특히 멜론 '핫100' 차트에서는 발매 직후인 오후 1시 기준 단숨에 3위로 직행, 막강한 음원파워를 입증했다. 최근 첫 단독 콘서트를 전석 매진시킨 것에 이어 음원 히트까지 겹경사를 맞은 것이다.

'미야'는 떠나는 이를 향한 그리움과 안부를 담은 감성 발라드곡이다. 그 사람이 어디에 있든 행복하기를 바라는 마음, 함께 했던 사랑도 꿈도 영원히 머물 수 없다는 걸 알면서도 놓을 수 없는 기억을 장한별 특유의 섬세한 목소리로 그려냈다. 여기에 히트 작사 작곡 프로젝트팀인 마술피리(이건우 김선민 최재은)이 힘을 보태 완성도를 높였다.

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장한별은 31일과 11월 1일 서울 세종대학교 대양홀에서 데뷔 첫 단독 콘서트 '더 스타 이즈 본'을 개최한다. 그는 이번 공연에서 '미야' 라이브 무대를 최초 공개한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com