'동굴 저음' 류지광, 위로송 '더 박서' 공개 "다시 일어날 용기갖길"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 류지광이 희망찬가로 위로를 전한다.

류지광은 13일 낮 12시 신곡 '더 박서'를 발표했다.

'더 박서'는 삶이라는 링 위에서 수없이 넘어져도 다시 일어서는 우리 모두의 이야기를 그린 포크 록 장르의 곡이다. 아날로그 악기에 중심을 둔 담백한 밴드 사운드와 류지광 특유의 거칠고도 따뜻한 중점음이 어우러져 한층 깊은 울림을 전한다.

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'더 박서'를 작곡한 싱어송라이터 이동은은 "누구나 살아가면서 한 번쯤은 모든 것을 잃은 것처럼 느끼는 순간이 있다고 생각한다"라며 "'더 박서'가 힘든 시간을 지나고 있는 분들에게 작은 위로가 되고, 다시 일어설 수 있는 용기를 전하는 노래가 되었으면 좋겠다"라고 설명했다.

류지광은 2020년 TV CHOSUN '내일은 미스터트롯'을 통해 자신만의 음악색을 풀어내며 '동굴 저음'이란 애칭을 얻었다. 최근에도 KBS1 '전국노래자랑' 등 다양한 방송을 통해 꾸준한 활동을 펼쳤다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com