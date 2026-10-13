타블로, JYP 아이돌 될 뻔 했다 "스탠퍼드 다닌다 하자 합격 분위기, 사기인 줄"

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[스포츠조선 이우주 기자] 타블로가 노을 멤버로 데뷔할 뻔한 이야기를 밝혔다.

13일 타블로의 유튜브 채널에서는 '타블로 JYP 아이돌로 데뷔할 뻔한 썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

타블로는 스탠퍼드대학교 재학 당시 언더그라운드 힙합 그룹으로 활동했다며 "어느날 모르는 번호로 전화가 왔는데 JYP이라더라. 데모를 들었다며 한번 왔으면 좋겠다더라"라고 밝혔다.

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직원의 연락을 받고 JYP 사무실에 갔다는 타블로. 타블로는 "그때 청담동은 지금의 청담동이 아니었다. 허름한 사무실에 갔는데 복도가 엄청 음산했다. 한 발짝씩 갈수록 이거 몰카인가? 나 죽는 건가? 싶었다. 안은 더 지저분했다. 담배 연기도 자욱했고 '오징어게임'에서 여자 주인공이 가족을 찾으러 간 흥신소 사무실 같았다"고 떠올렸다.

알고보니 이 자리는 오디션을 위한 자리였다고. 이를 몰랐던 타블로는 계속 사기를 의심했다며 "저는 제대로 된 래퍼 겸 프로듀서도 아니고 취미였다. 스탠퍼드 학생이라 그랬더니 눈이 반짝하더니 이미 합격한 듯한 분위기였다"며 "아무거나 하나 불러보라 해서 김종서의 노래를 불렀다. 첫 훅도 가기 전에 됐다고 하더라"라고 밝혔다.

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이어 JYP 측은 춤을 춰보라 요구했고, 타블로는 "저는 춤을 못 춘다. 누구 앞에서 춤 춰본 적도 없고 앞으로도 안 출거라 했다. 저는 오디션 자체가 처음이었고 그분들도 당황하셨다"며 "제가 랩을 해서 부른 거 아니냐 하니까 랩을 해보라 하더라. 프리스타일 랩을 하니 다들 감탄했다. 제가 엄청 잘해서가 아니라 프리스타일 랩하는 사람을 처음 봐서 그랬던 거 같다"고 밝혔다.

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타블로는 "보이밴드를 만들고 있다 하더라. 그때 이미 god가 나왔던 거 같다. 새 보이 그룹을 만든다 해서 'god를 만든 곳이면 진짜일 수도 있겠다' 싶었다. 근데 저는 아이돌 재목이 아니다. 그 얘기를 했더니 이 그룹에 래퍼가 필요하다면서 다시 연락을 주겠다더라"라며 "별 생각 없이 학교로 돌아갔는데 합격 전화를 받았다. 근데 저도 학교 모드라 할 일이 많았다"며 아이돌 제안을 거절했다고 밝혔다.

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타블로는 "내 생각엔 그 그룹이 노을이었던 거 같다. 바로 다음에 나온 보이그룹이 노을이었다"며 "친구들이 '저게 너일 수도 있었다'고 했지만 저는 거절해서 천만 다행이었다. 노을은 보컬그룹이다. 래퍼가 뭘 할 자리가 없었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com