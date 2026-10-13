'차범근 며느리' 한채아, 시댁 대저택 자랑..드넓은 정원+바다뷰에 "힐링했어요"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한채아가 호화로운 시댁을 공개했다.

12일 한채아의 유튜브 채널 '한채아'에는 '한채아 시댁에 내려가 힐링한 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한채아는 추석을 맞아 가족과 시댁 고흥으로 향했다. 시댁은 넓은 구조를 갖춘 대저택이었다. 한채아는 "도착시간에 맞춰 어머니께서 저녁을 준비해 주셨다"라며 한우를 비롯해 푸짐하게 차려진 시어머니 표 밥상을 공개했다.

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다음날에는 시아버지 차범근, 남편 차세찌와 함께 골프 라운딩에 나섰다. 그는 "명절인데 골프를 치러 나왔다. 날씨가 너무 좋다. 해피 추석"이라며 화창한 날씨 속 라운딩을 즐겼다.

한채아는 시부모가 전에 거주했던 또 다른 집도 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "어머님 집 위 쪽에 있는 집인데 원래 이 집밖에 없었다. 이 집에 3년을 사시다가 너무 좋아서 정착하셨다"라며 그 후 새집을 지은 것이라고 설명했다. 시어머니가 직접 가꾼 운동장 만한 정원, 바닷가 뷰도 공개했다.

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시어머니는 매 끼니 다양한 음식으로 가족들을 챙겼다. 한채아는 "매 끼마다 너무 맛있는 음식을 해주는 어머님"이라며 시어머니 표 독일 음식, 김치 찌개 등도 카메라에 담았다.

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한편 한채아는 지난 2018년 차범근의 아들 차세찌와 결혼했으며 슬하에 딸 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com