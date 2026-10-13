[인터뷰①] 이준혁 "부담 컸던 작품, 판 깔고 나대는 작품에서 행복했다"('로또1등')

사진=에이스팩토리

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준혁(42)이 "나대보라는 판 깔아본 작품, 내 상황도 공은태와 다르지 않다"고 말했다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에서 로또에 당첨된 평범한 영업5팀 새내기 팀장 공은태를 연기한 이준혁. 그가 13일 오후 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '로또 1등도 출근합니다' 종영 소감을 전했다.

이준혁은 "어떻게 보면 지금까지 했던 캐릭터는 훨씬 캐릭터 각자의 플레이가 많았다. 비교적 나는 조연을 많이 했고 주인공 옆에서 도드라지는 캐릭터 플레이를 많이 해야 했는데 이번 작품은 첫 주인공 느낌이기도 하고 조금 더 나인 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 기대했다. 전에는 일반적인 연기를 할 수 있는 캐릭터가 아니었다면 이번 작품은 아무래도 평범한 캐릭터라 조금 더 편한 것은 있었다. 지금까지는 사람 답지 않은 인물을 너무 많이 했었다. 오히려 그런 지점은 보는 사람도 연기하는 나도 편안했던 것 같다"고 밝혔다.

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캐릭터를 통해 직장 생활을 해 본 소회에 대해서도 "지금 내 일이 평범한 직장 생활과 다르지 않다고 생각했다. 우리도 상하관계가 있고 여러 어려움과 의외의 성과가 생길 때도 있다. 이 작품을 들어가기 전에 제작까지 정말 어려웠다고 들었다. 여러모로 다들 부담을 느낀 작품이었다고 들었다. 이 드라마 상황처럼 나 역시 부담이 되지만 한번 나대보라고 판을 짜줬다고 생각했고 그 상황이 나와 비슷했다. 나 또한 20년 넘게 공은태처럼 열심히 일을 해왔다. 그게 공은태와 다르다고 생각하지 않다"며 "생각해보면 '나의 완벽한 비서'라는 작품이 사랑을 받으면서 조금 잘됐다고 말 할 수 있게 됐지만 전까지 크게 잘 된 작품도 관심을 받았던 적도 별로 없다. 로또를 맞은 공은태까지는 아니지만 애매하게 조금씩 잘된 것 같다. 조연도 많이 했는데 많은 배우들이 주목 받는 작품을 했으면 좋겠다고 생각했고 이 작품은 특히 내가 베이스처럼 많은 배우들에게 물든 연기를 하고 싶었다. 그런 지점에서 운이 좋았다"고 답했다.

서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com