[인터뷰②] 이준혁 "로또 처음 사봤는데, 5천원 당첨이 끝..작품으로 행운 갔으면"('로또1등')

사진=티빙

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준혁(42)이 "로또 매 주 사봤는데 당첨 안 됐다"고 말했다.

이준혁은 13일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁은 극 중 로또에 당첨된 평범한 영업5팀 새내기 팀장 공은태를 연기했다.

Advertisement

이준혁은 "원래 나는 로또를 사지 않는 사람이었다. 오히려 그 행운이 작품으로 왔으면 좋겠다는 생각을 하면서 살았다. 그런데 이번 작품은 로또가 맞은 캐릭터를 연기하다 보니 매주 로또를 사보려고 했다. 역시 안 되더라. 계속 로또를 샀는데 최고 당첨액이 5000원이 끝이었다. 자동으로 뽑아야 그것도 당첨이 되는 것 같다"고 웃었다.

그는 "우리가 하는 일 자체가 우연성에 많이 기대고 있다. 물론 나한테 그런 큰 행운은 온 적이 없었다. 다만 로또를 사고 일주일을 버티는 직장인처럼 다음은 뭔가 더 좋지 않을까라는 희망을 품는 정도다. 어쨌든 힘이 들더라도 지금까지 일을 계속 하고 있고 이런 지점이 공은태랑 비슷한 것 같다. 오히려 이 일을 많이 하고 오래 하면서 느낀 부분이 일 자체에 대해 스스로 좋아하는 것도 있다는 것을 알게 됐다. 보통 친구들이 잘 연락을 안 주는데, 이 작품은 몇몇 친구들이 '네가 하는 일이 정말 멋져 보인다'라는 말을 해주더라. 영화나 드라마에서는 특정 직업만 멋져 보였는데, 평범하게 회의하고 이런 게 멋있을 수 있구나 싶더라"고 답했다.

Advertisement

서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com