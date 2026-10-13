[인터뷰③] 이준혁 "차기작 '뱀피르' 왜 선택했냐고? 영화 보면 알게 될 것"('로또1등')

사진=에이스팩토리

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준혁(42)이 "차기작 '뱀피르'는 도전할 수 있는 작품이라 선택하게 됐다"고 말했다.

이준혁은 13일 오후 티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 연출·극본)에서 로또에 당첨된 평범한 영업5팀 새내기 팀장 공은태 역을 소화해 호평을 받은 가운데, 인터뷰를 통해 차기작에 대해 언급해 눈길을 끌었다.

이준혁은 "만약 내게 로또 같은 행운이 온다면 무조건 그건 좋은 작품인 것 같다. 많은 사람과 공감할 수 있는 작품으로 만나고 싶은 게 바람이다, 그렇다고 수치적으로 흥행된 작품만 원하는 게 아니다. 남몰래 평점 5점 만점을 줄 수 있는 작품을 만나고 싶다"고 바람을 전했다.

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차기작으로 선택한 오컬트 영화 '뱀피르'(장재현 감독)에 대한 이야기도 빠지지 않았다. '뱀피르'는 '파묘'로 1000만 관객을 동원한 장재현 감독의 신작으로 2020년부터 2022년까지 의료용 마약류 상습 투약 및 수면제 불법 처방, 2024년 미국에서 대마 흡연 혐의 등으로 징역 형을 받은 유아인을 주인공으로 캐스팅해 논란이 되고 있는 작품이다.

이와 관련해 이준혁은 "내겐 도전할 수 있는 캐릭터라 작품을 선택하게 됐다. 아마 영화를 보면 알 수 있을 것이다"며 "2023년 개봉한 '범죄도시3'(이상용 감독) 때도 캐스팅 소식에 많이 놀란 사람들이 있었다. tvN 드라마 '비밀의 숲' 때도 동재가 가장 이상한데 왜 하려고 하냐는 이야기를 듣기도 했다. 그런데 내 필모그래피를 보면 계속 이상한 캐릭터를 많이 해왔던 것을 알 수 있다. 그래서 계속 독특한 캐릭터를 이어갈 수 있던 것 같기도 하다. 조금이라도 도전해볼만 하면 작품을 선택하는 편이다. 그런 지점에서 운이 좋다고 해야 할지 계속 그런 작품에 제안이 들어와 나도 신기하다. 오컬트 장르가 정말 쉽지 않다. 그래서 찾아 볼 수 있는 레퍼런스가 정말 없더라. 사제복을 많이 입게 될 거 같은데 공양하는 마음으로 임하려고 한다"고 설명했다.

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서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com