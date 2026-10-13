'미코' 엄지민 앵커, '유퀴즈' 출연 도슨트 ♥정우철과 깜짝 결혼 발표[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] YTN 엄지민 앵커가 결혼 소식을 전하며 새로운 인생 2막을 연다.

엄지민 앵커는 최근 가까운 지인들에게 결혼 소식을 알리고 예식을 준비 중인 것으로 전해졌다. 평소 뉴스 진행을 통해 차분하고 단정한 이미지를 보여온 만큼 뜻밖의 결혼 소식에 축하가 이어지고 있다.

특히 엄지민 앵커는 그동안 사생활을 크게 드러내지 않은 채 방송 활동에 집중해온 만큼 이번 결혼 소식이 더욱 눈길을 끈다. 예비신랑과 구체적인 교제 과정 등은 널리 알려지지 않은 상태다.

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엄지민 앵커는 YTN을 대표하는 여성 앵커 중 한 명이다. YTN 공식 프로필에 따르면 2021년 12월 입사, 국제통상과 정치외교를 전공했다. 연합뉴스TV, G1강원민방, SBS CNBC 등을 거쳤고 현재 '뉴스START'를 진행하고 있다. 그동안 '더뉴스', '뉴스퀘어 10AM' 등 다양한 뉴스 프로그램을 진행하며 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 안정적인 진행과 또렷한 전달력으로 꾸준히 존재감을 보여왔다.

정우철은 미술 작품에 얽힌 이야기와 화가들의 삶을 대중의 눈높이에서 풀어내는 스타 도슨트(미술관이나 박물관에서 전시 작품을 관람객에게 설명하는 전문 해설가)다.

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정우철은 미술 전공자가 아닌 것으로도 알려져 있다. 영화 관련 학과에서 공부하고 영상 분야에서 일했던 그는 화가인 어머니의 영향을 받아 어린 시절부터 미술에 관심을 가졌고 이후 독학으로 미술을 공부해 도슨트의 길에 들어섰다.

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2019년 베르나르 뷔페 전시 해설을 계기로 입소문을 탄 그는 앙리 마티스와 마르크 샤갈, 피카소 등 세계적인 화가들의 작품을 해설하며 인지도를 높였다. 작품의 기법이나 미술사적 지식뿐 아니라 화가의 인생과 그 속에 담긴 이야기를 전달하는 스토리텔링 방식으로 인기를 얻었다.

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방송에서도 활약했다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', JTBC '톡파원 25시' 등에 출연해 얼굴을 알렸다. MBN '프레스룸 LIVE'의 미술 코너 '에르미타주의 보물들'에서도 작품 해설을 맡았다.

방송을 통해 매일 시청자들을 만나온 엄지민 앵커와 스타 도슨트 정우철이 결혼 이후에도 활발한 방송 활동을 이어갈지 관심이 모인다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com