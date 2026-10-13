윤유선 '판사 남편♥' 있는데..사미자, 며느리 미련 못 버려 "참해서 예뻐"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 사미자가 여전히 후배 윤유선을 며느리감으로 탐내며 남다른 애정을 드러냈다.

10일 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '사미자가 50년 기다린(?) 며느리감 윤유선'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 사미자는 자신의 집에 윤유선을 초대해 전어, 고구마 전, 나무 등 푸짐한 음식을 대접했다.

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윤유선이 "전어가 너무 맛있다"라고 하자, 사미자는 "전어는 가을이 철이고 집 나간 며느리가 들어온다고 한다"라고 말했다. 윤유선은 "선생님은 그게 문제다. 선생님만 좋아하시고 아들은 관심이 없다"라며 웃었다.

사미자는 "근데 얘(윤유선)는 그런 걸 들으면 싫어하지 않고 '그래요? 오빠는 지금 어디 있어요?'라며 어른 말에 대답을 해주더라"라며 며느리로 삼고 싶다는 말을 윤유선이 싫은 내색 없이 잘 받아줬다고 떠올렸다. 또 "이렇게 참한 애가 있는데 아들은 뭐 하고 있는 건가했다"라며 아들을 원망했다고 밝히기도.

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윤유선은 "방송에서 이 말씀을 계속하시는데 언니가 서운해하지 않나 보다. 며느리를 잘 보신 것 같다"라며 다시 웃음을 터트렸고 사미자는 "이제 돌이킬 수 없다. 내가 제일 예뻐한다"라며 윤유선에게 재차 애정을 드러냈다. 윤유선은 "딸 할까 봐요"라며 상황을 정리했다.

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한편 윤유선은 지난 2001년 이성호 판사와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 이 판사는 서울대학교 외교학과를 졸업했으며 JTBC '이혼숙려캠프' 조정장으로 활약 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com