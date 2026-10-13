예비 아내 두고 반려견에게 먼저 편지?… 박세미 ♥김준연, 결혼 직전 뭉클 메시지

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 박세미의 예비신랑인 아이돌 출신 플로리스트 김준연이 결혼을 앞두고 박세미의 반려견들에게 애틋한 편지를 남겼다.

김준연은 13일 자신의 개인 계정에 박세미의 반려견 꼼디, 백일이의 사진과 함께 장문의 편지를 공개했다. 예비 아내 박세미가 아닌 두 반려견을 향한 편지라는 점에서 눈길을 끌었다.

김준연은 "사랑하는 우리 첫째 꼼디, 둘째 백일이에게"라고 운을 뗀 뒤 "우리 꼼디 8살, 백일이 6살 때 처음 만났는데 참 어렸다, 그치?"라며 두 반려견과의 첫 만남을 떠올렸다. 이어 "너희를 처음 봤을 때는 천방지축에 힘이 넘치는 개구쟁이 녀석들이었지. 너희에게 항상 놀아주는 엉아! 산책해 주는 엉아! 였지만"이라며 함께한 시간을 회상했다.

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특히 김준연은 박세미가 반려견들에게 자신을 '아빠'라고 소개했던 순간을 언급했다. 그는 "어느 순간 너희에게 아빠라고, 진짜 아빠가 생겼다고 말해 주는 세미 엄마의 말에 너무 벅차고 기뻤단다"라고 털어놨다.

김준연은 "너희에게, 또 우리에게 얼마나 많은 행복한 시간이 허락될지는 모르지만, 그 시간만큼, 그 세상 속에서 우리 많이 울고 웃으며 행복한 기억들을 쌓아 가길 바라"라고 전했다. 그러면서 "지금처럼 아프지 말고, 가끔 사고를 치더라도 다치지는 말고. 우리 앞으로는 지나온 시간보다 더 값지고 소중한 시간들을 함께 보내자"라며 "너희들의 슈퍼맨, 아빠가"라는 말로 편지를 마무리했다.

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앞서 박세미는 지난 12일 웨딩화보를 공개하며 "이번 주에 결혼한다"고 깜짝 발표했다. 예비신랑은 한 살 연하의 플로리스트 김준연으로 밝혀졌다.

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김준연은 2012년 JTBC 아이돌 오디션 프로그램 '메이드 인 유'에 출연해 톱20에 올랐던 인물이다. 이후 플로리스트로 활동 영역을 옮겨 현재 플라워 카페를 운영하고 있다.

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특히 2020년 방탄소년단(BTS)의 자체 예능 '달려라 방탄'에서 멤버들에게 꽃꽂이를 가르치기도 했다. 2022년에는 JTBC 연애 리얼리티 프로그램 '결혼에 진심'에도 출연한 이력이 있다.

두 사람은 헬스 트레이너의 소개로 인연을 맺어 약 2년간 교제한 끝에 이번 주말 부부의 연을 맺게 됐다.

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다음은 김준연 SNS 글 전문

사랑하는 우리 첫째 꼼디, 둘째 백일이에게.

우리 꼼디 8살, 백일이 6살 때 처음 만났는데 참 어렸다, 그치?

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너희를 처음 봤을 때는 천방지축에 힘이 넘치는 개구쟁이 녀석들이었지.

너희에게 항상 놀아주는 엉아! 산책해 주는 엉아! 였지만,

어느 순간 너희에게 아빠라고, 진짜 아빠가 생겼다고 말해 주는 세미 엄마의 말에 너무 벅차고 기뻤단다!

너희에게, 또 우리에게 얼마나 많은 행복한 시간이 허락될지는 모르지만,

그 시간만큼, 그 세상 속에서 우리 많이 울고 웃으며 행복한 기억들을 쌓아 가길 바래.

지금처럼 아프지 말고, 가끔 사고를 치더라도 다치지는 말고.

우리 앞으로는 지나온 시간보다 더 값지고 소중한 시간들을 함께 보내자.

너희들의 슈퍼맨, 아빠가.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com