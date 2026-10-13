최수종, 모친상 다음날 '유퀴즈' 녹화장서 끝내 오열 "쓴소리 했던 게 후회"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 최수종이 모친상 발인 다음 날 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화에 참여해 어머니를 향한 그리움과 뒤늦은 후회를 털어놓으며 눈물을 보였다.

13일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "늘 그립고 보고 싶은 어머니께 최수종이 전하는 마음속 편지"라는 제목의 예고편을 공개했다.

최수종이 모친상 발인을 마친 뒤 하루 만에 '유퀴즈' 방송 녹화에 참여, 어머니를 향한 그리움의 눈물을 흘렸다.

Advertisement

영상 속 최수종은 "어머님 돌아가셨을 때 힘들었던 점이, 내가 했던 행동보다 '왜 이럴 때 이런 쓴소리를 엄마한테 했을까'라는 기억이 나서 훨씬 더 마음이 아프더라. 눈물도 더 많아졌다"라고 털어놨다.

그는 "나라는 사람을 이 세상에 태어나게 해주셔서 감사드린다. 매일 그립고 보고 싶다. 이런 마음 변치 않을 거다"라고 전하며 끝내 눈물을 보였다.

Advertisement

최수종은 "두 분도 천국에서 못다 한 이야기, 섭섭한 이야기, 감사한 이야기만 나누면서 사셨으면 좋겠다"라면서 눈물을 흘렸다.

Advertisement

한편, 최수종은 지난달 25일 모친상을 당했다. 고인의 발인은 9월 29일 오전 8시 엄수됐다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com