박우진 "혼자 쇼케이스는 처음이라 긴장…새 모습보다 기존의 나 담았다"

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 인사말을 하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] 박우진이 컴백 소감 밝혔다.

박우진은 13일 서울 중구 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스' 쇼케이스를 열고 "혼자 쇼케이스는 처음이라 긴장된다"라며 "기존의 저를 보여주고 싶었다"라고 했다.

지난해 4월 발표한 싱글 '쿨 앤 핫' 이후 약 1년 5개월 만에 솔로로 돌아온 박우진은 "긴장이 되더라. 혼자서 쇼케이스도 처음이고, 1년 5개월 만에 돌아온 것도 오랜만이라 부담감도 있다. 잘 하고 싶은 마음에 복잡하면서도 기분 좋은 생각이 든다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

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박우진은 지난 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔조인 프로젝트 그룹 워너원으로 발탁되며 활발한 활동을 펼쳤다. 이후 2019년에는 AB6IX로 재데뷔해 메인 댄서이자 메인 래퍼로 활약했다.

최근에는 파라뮤직과 전속계약을 체결하고 홀로서기를 선언했다. 지난해 4월 싱글 '쿨 앤 핫'을 발매하며 솔로 활동에 나선 바 있지만, 이번 앨범은 워너원과 AB6IX를 거쳐 온 박우진이 파라뮤직과 손잡고 본격적인 솔로 가수로서의 여정을 시작하는 신호탄이라는 점에서 의미가 있다.

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이번 앨범은 태양이 한 해의 극점에 닿으며 계절이 바뀌는 순간을 뜻하는 '솔스티스'라는 제목 아래, 박우진이 지금까지 쌓아온 경험을 바탕으로 스스로 선택한 길에서 새로운 가능성을 향해 나아가는 모습을 담았다. 도전 과정에서 마주하는 불안과 고민도 성장의 일부로 받아들이고 자신만의 방식으로 영역을 넓혀가는 태도를 음악으로 풀어냈다.

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박우진은 "매 앨범 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음이 큰데, 새로운 모습도 좋지만, 기존의 저를 더 보여주고 싶었다. 제가 제일 잘 하는 것, 스스로 멋있다고 생각하는 모습 등을 각인시키고 싶었다"며 고개를 끄덕였다.

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박우진의 두 번째 EP '솔스티스'는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com