'동성 연인 공개' 박시영 "첫 남친이 韓 커밍아웃 1호, 홍석천은 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 포스터 디자이너 박시영이 15년간 사귄 동성 연인을 공개하며 커밍아웃을 했던 이유를 밝혔다.

유튜브 채널 '성소수자부모모임'에서는 12일 포스터 디자이너 박시영이 출연했다.

박시영은 '왕과 사는 남자', '군체', '호프', '베테랑' 등 여러 유명 영화 포스터를 제작한 디자이너다. 지난 4월 SNS를 통해 15년간 만나온 동성 연인에 대한 애정을 드러내며 커밍아웃을 한 바 있다.

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그 이유에 대해 박시영은 "저한테는 이상한 일이다. 저는 한 번도 숨긴 적이 없다. 옛날부터 커밍아웃이라는 거에 대해 별로 중요하게 생각 안 했다. 내가 전염병 환자도 아닌데 게이라고 얘기해야 되냐. 물어보면 거짓말은 안 하겠지만 먼저 얘기할 필요 없지 않냐. 자진신고같아서 싫었다. 왜 내가 자진신고 해야 하지(싶었다)"라고 밝혔다.

이어 "게이라는 정체성이 저한테는 제가 갖고 있는 수많은 문제점 중 하나였다. 가난이라는 게 훨씬 고통스러웠지 게이라는 게 고통스럽지 않았다"고 밝혔다. 첫 연애를 10년간 했다는 박시영은 "처음 만났던 애인이 우리나라에서 최초로 커밍아웃한 친구"라고 밝혔다. MC는 "홍석천 씨 말고요?"라고 물었고 박시영은 "아니다. 그래서 제게 커밍아웃은 큰 문제가 아니었다"고 밝혔다.

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10년간의 열애를 끝낸 후 방황했다는 박시영은 우연히 현재 남자친구를 만나며 사랑을 깨달았다고 밝혔다. 박시영은 "제가 갖고 있던 안 좋았던 성질들이 좋은 방향으로 변이됐다. 그 친구가 웃는 걸 보기 위해서 내가 진짜 바뀌더라. 평생 안 바뀌던 담배도 끊고 그때 처음으로 사랑의 힘이라는 걸 깨달았다. 몇십 년 동안 고민하고 정신과 약 먹었던 모든 것들이 한번에 해결됐다. 너무 경이로운 경험"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com