박우진 "새 소속사 파라뮤직, 첫 호흡은 삐끗…오히려 신선해서 좋아"

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 박우진과 새 소속사 파라뮤직과의 호흡을 짚었다.

박우진은 13일 서울 중구 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스' 쇼케이스를 열고 "새 소속사 파라뮤직과 처음 호흡은 손발이 삐끗하기도 했다"라며 "많은 것이 달라졌다"라고 했다.

지난해 4월 발표한 싱글 '쿨 앤 핫' 이후 약 1년 5개월 만에 솔로로 돌아온 박우진은 "긴장이 되더라. 혼자서 쇼케이스도 처음이고, 1년 5개월 만에 돌아온 것도 오랜만이라 부담감도 있다. 잘 하고 싶은 마음에 복잡하면서도 기분 좋은 생각이 든다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

Advertisement

박우진은 지난 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔조인 프로젝트 그룹 워너원으로 발탁되며 활발한 활동을 펼쳤다. 이후 2019년에는 AB6IX로 재데뷔해 메인 댄서이자 메인 래퍼로 활약했다.

최근에는 파라뮤직과 전속계약을 체결하며 새로운 활동의 전환점을 맞았다. 2023년 2월 첫 번째 EP 'oWn'과 지난해 4월 싱글 '쿨 앤 핫'을 발매하며 솔로 아티스트로서 입지를 다져온 만큼, 이번 앨범은 워너원과 AB6IX를 거쳐 온 박우진이 새로운 소속사와 손잡고 음악적 행보를 이어가는 첫 작품이라는 점에서 의미가 있다

Advertisement

박우진은 "많은 것이 달라진 것 같다. 많은 것을 바꿔보려 하기도 했다. 처음 호흡을 맞추다 보니, 손발이 삐끗하기도 했다. 하지만 그로 인해 신선하고 새로운 것들이 나오게 돼서 좋다. 제가 생각하지 못 했던 기존의 틀을 바꿀 수 있었다"라며 변화된 환경을 짚었다.

Advertisement

이어 "첫 EP는 첫 솔로다 보니, 걱정과 고민이 많았다. 이번에는 그래도 겪어봤으니, 보여주고 싶은 곳에 집중할 수 있는 것 같다. 키는 똑같지만, 그래도 성장한 것 같다"며 웃었다.

Advertisement

박우진의 두 번째 EP '솔스티스'는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

'

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com