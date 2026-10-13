'하트시그널4' 김지영, 85일 딸 미모=母판박이…초보맘 '전쟁 같은 일상'

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널4' 출신 김지영이 생후 84일 된 딸 윤슬 양과의 육아 전쟁을 공개했다.

김지영은 13일 자신의 개인 계정에 딸 윤슬 양의 모습이 담긴 영상을 게재하며 육아 근황을 전했다.

공개된 영상에는 아기 의자에 앉아 카메라를 바라보는 윤슬 양의 모습이 담겼다. 분홍색 줄무늬 옷을 입은 윤슬 양은 통통하게 살이 오른 볼살과 동그랗고 커다란 눈망울로 시선을 사로잡았다.

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생후 85일밖에 되지 않았지만 엄마 김지영을 쏙 빼닮은 듯한 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 윤슬 양은 카메라를 빤히 바라보며 눈썹을 찌푸리는 등 앙증맞은 표정으로 사랑스러운 매력을 발산했다.

김지영은 영상에 "오늘은 무슨 땡깡을 부려볼까"라는 문구를 덧붙이며 딸의 귀여운 투정을 예고했다.

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실제로 김지영은 최근 육아의 고충을 털어놓기도 했다. 그는 12일 "고작 84일밖에 살지 않아놓고 분태기가 와버린 그녀와 매일같이 전쟁을 하고 있는데요"라며 딸의 수유 거부로 어려움을 겪고 있음을 밝혔다.

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김지영은 육아에 지친 일상 속 외출이 소중한 기분 전환이 됐다고도 전했다. 그는 "그래서 그런지 바깥에 나갈 일만 있으면 꼬리콥터 돌리는 강아지마냥 신이 납니다. 방실방실 막 웃음이 나고…"라며 "이때다 싶어 예쁜 옷과 액세서리를 마구마구 차고 (외출했다)"라며며 솔직한 심경을 털어놨다.

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한편 김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널4'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 '트레바리' 대표 윤수영과 결혼, 7월 첫딸 윤슬 양을 품에 안았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com