박우진 "워너원·AB6IX, 모두 소중한 경험…윤지성이 라디오 응원, 역시 리더"

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번? EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] 박우진이 워너원, AB6IX 그룹 활동 당시를 돌이켰다.

박우진은 13일 서울 중구 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스' 쇼케이스를 열고 "워너원, AB6IX 모두 소중한 경험"이라며 "워너원 윤지성이 라디오에서 언급해줬다. 역시 리더다"라고 했다.

박우진은 지난 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 데뷔조인 프로젝트 그룹 워너원으로 발탁되며 활발한 활동을 펼쳤다. 이후 2019년에는 AB6IX로 재데뷔해 메인 댄서이자 메인 래퍼로 활약했다.

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최근에는 파라뮤직과 전속계약을 체결하며 새로운 활동의 전환점을 맞았다. 2023년 2월 첫 번째 EP 'oWn'과 지난해 4월 싱글 '쿨 앤 핫'을 발매하며 솔로 아티스트로서 입지를 다져온 만큼, 이번 앨범은 워너원과 AB6IX를 거쳐 온 박우진이 새로운 소속사와 손잡고 음악적 행보를 이어가는 첫 작품이라는 점에서 의미가 있다

이번 앨범은 태양이 한 해의 극점에 닿으며 계절이 바뀌는 순간을 뜻하는 '솔스티스'라는 제목 아래, 박우진이 지금까지 쌓아온 경험을 바탕으로 스스로 선택한 길에서 새로운 가능성을 향해 나아가는 모습을 담았다. 도전 과정에서 마주하는 불안과 고민도 성장의 일부로 받아들이고 자신만의 방식으로 영역을 넓혀가는 태도를 음악으로 풀어냈다.

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박우진은 "매 앨범 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음이 큰데, 새로운 모습도 좋지만, 기존의 저를 더 보여주고 싶었다. 제가 제일 잘 하는 것, 스스로 멋있다고 생각하는 모습 등을 각인시키고 싶었다"며 고개를 끄덕였다.

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특히 박우진은 이번 앨범에서 랩과 퍼포먼스의 강점에 보컬 비중까지 늘리며 스펙트럼을 넓혔다. 타이틀곡을 비롯한 세 곡의 작사에 참여했고, '돌아와'에는 단독 작사와 공동 작곡으로 자신만의 감성을 더했다. 이렇듯 박우진은 강렬한 에너지부터 섬세한 감정선까지 아우르는 네 곡을 통해 솔로 아티스트로서 한층 넓어진 스펙트럼을 보여줄 전망이다.

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박우진은 "앨범 '솔스티스'는 계절에 바뀌는 시기를 뜻한다. 계절이 변할 때마다 변화가 일어나지 않느냐. 이번 앨범도 새로운 출발의 지점이라, 실제로 보여주고 싶었다. 곡은 '스테미나' 포함해서, 4곡이 담겼다. 4곡 모두 완전히 다른 장르다. 한 곡이라도 비슷하게 가고 싶지 않다는 걸 노렸다 뭘 좋아할 지 몰라서 다 준비했다. 그래서 그런지 애정이 가는 앨범이다"라며 앨범을 소개했다.

박우진의 연예계 생활을 크게 본다면, 워너원과 AB6IX 활동을 빼놓을 수 없다. 이에 두 그룹 경험이 지금의 박우진에게 준 영향력도 짚었다.

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박우진은 "영향을 받은 것은 너무나도 많다. 하나하나 말할 수도 없을 만큼이다. 워너원으로 데뷔하고, AB6IX를 한 모두가 놓칠 수 없는 소중한 경험이었다. 워너원은 짧았던 활동이었지만, 안 해본 게 없을 정도로 너무 많은 경험을 해봤다. 웬만하면 그때 해본 것을 바탕으로 활동할 수 있었다. AB6IX는 음악적으로, 그룹으로서도 경험을 쌓았던 것 같다"라며 고개를 끄덕였다.

최근 K콘 등 워너원 멤버들이 뭉쳐, 반가움을 사기도 했다. 그런 만큼 이번 앨범과 관련, 멤버들의 응원에도 궁금증이 생긴다. 박우진은 "사실 그렇게 많은 멤버가 응원해 주지는 않았는데, 제가 어제 (윤)지성이 형이 라디오에서 제 컴백을 언급해 주셨더라. 제 칭찬을 해주셔서 깜짝 놀랐다. 역시 리더답다고 생각했다"며 웃었다.

박우진의 두 번째 EP '솔스티스'는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com