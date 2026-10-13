박시영, 가정폭력 피해자였다 "母는 항상 피 흘리는 모습, 깡패 잘못 만나 고생"

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[스포츠조선 이우주 기자] 포스터 디자이너 박시영이 가정폭력 피해를 고백했다.

유튜브 채널 '성소수자부모모임'에서는 포스터 디자이너 박시영이 출연했다.

4월 SNS를 통해 15년간 만나온 동성 연인에 대한 애정을 드러내며 커밍아웃을 한 바 있다.

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그 이유에 대해 "게이라는 정체성이 저한테는 제가 갖고 있는 수많은 문제점 중 하나였다. 가난이라는 게 훨씬 고통스러웠지 게이라는 게 고통스럽지 않았다. 가난은 직접적인 고통과 폭력이었다"고 털어놨다.

박시영은 "초등학교 들어가면서 처음으로 일을 시작했다. 11살 때 처음으로 롤러장에서 신발을 팔았다"며 "그때는 정말 좀 그렇지만 아빠 죽이고 도망가려 했다"고 고백했다. 박시영은 "가정폭력이 너무 심했다. 어린 시절의 엄마를 떠올렸을 때 맨얼굴을 기억 못한다. 항상 피가 흐르거나 멍이 들었던 모습만 기억난다. 젊은 엄마의 모습을 제대로 기억 못한다. 워낙 심해서 제가 어쩔 수 없이 그 상황 때문에 철이 일찍 들고 조숙했다"고 밝혔다.

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중학교 2학년 때 아버지가 세상을 떠나고 나서야 폭력으로부터 해방됐다는 박시영은 "저희 엄마는 동네에서 정말 예쁜 여자였다. 근데 깡패 잘못 만나서 구미로 시집가서 맨날 두들겨 맞았다"며 "동네에 있는 여자들이 저를 키웠다. 어릴 때는 아빠가 어디서 술 먹는다 그러면 옆에 있는 누나가 오라 해서 거기서 잤다"고 떠올렸다.

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박시영은 "제가 봤던 강한 사람들은 자기가 갖고 있는 100이 있으면 110을 나눈다. 남자들은 대부분 폭력으로 즉각적인 복종을 얻어낼 수 있지만 누가 복종하겠냐. 너무 비겁하고 저열하다. '난 저런 양아치가 되지 말아야겠다'는 생각이 들었다. 그래서 지금도 저열한 게 싫다"며 "제가 봤던 여자들은 억척스럽고 속물스러워도 결정적으로 누가 위험에 처했을 때 도와주던 사람들은 그 사람들이었다. 저는 그게 너무 강해 보였다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com