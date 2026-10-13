김정난, 이러니 50kg 유지하지.."밀가루 끊어 빵집 지나갈 때마다 침 질질 흘려"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정난이 50kg을 유지 중인 가운데, 밀가루까지 끊으며 몸 관리에 힘쓰는 근황을 전했다.

12일 김정난의 유튜브 채널 '김정난'에는 김정난이 건강 관리를 위해 직접 반찬을 만드는 영상이 공개됐다.

김정난은 요즘 밀가루를 끊는 디톡스 중이라면서 "밀가루를 안 먹은 지 한 달이 다 돼간다. 빵도 면도 안 먹었다"라고 말했다. 이어 "너무 유혹이 많았다. 빵집을 지나갈 때마다 침 질질 흘렸다. 집에 맛있는 비빔면과 라면이 있다"라며 제작진에게 "한 봉지씩 가져갈래?"라고 묻기도.

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김정난은 특히 양배추를 많이 먹고 있다면서 "원래는 양배추를 싫어해서 거의 안 먹었는데 엄청 많이 먹고 있다. 먹다 보니 먹을 만하더라. 고기와 간을 해서 먹으니 맛있다"라고 이야기했다.

이어 황탯국과 깻잎김치, 두부조림, 멸치볶음 등 몸에 좋은 반찬을 직접 만들어 먹는 모습을 공개했다.

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한편 김정난은 최근 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com