'킬링타임' 류혜영 "원래 공포영화 잘 못 봐, 액션영화라고 생각하고 촬영해"

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 류혜영. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 류혜영이 영화 '킬링타임' 촬영 과정에 대해 이야기했다.

류혜영은 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '킬링타임' 언론·배급 시사회에서 "평소 공포영화를 잘 못 봐서, 공포영화가 아니라 액션영화라고 생각하고 촬영했다"고 말했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다.

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류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우를 연기했다. 그는 "시나리오를 읽었을 때 처음부터 끝까지 멈춤 없이 읽힌다는 점이 흥미롭게 다가왔다"며 "배우로서 다양한 모습을 보여줄 수 있어서 거절할 이유가 없었다"고 전했다.

이어 공포장르에 도전한 소감을 묻자, 류혜영은 "평소에 공포영화를 잘 못 보는 편인데, 이 영화는 공포영화가 아니라 액션영화라고 세뇌시키고 체력단련을 열심히 했다"며 "공포영화는 연기도 연기이지만, 주변 수많은 요소들과 힘을 합쳐서 장르가 완성된다고 생각한다. 실제로 현장에 있을 땐 그렇게 무섭지 않았다. 겁이 많은 성향인데도 불구하고 몰입해서 촬영했다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com