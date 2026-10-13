[SC현장]"혼자서도 꽉 찬 무대"…박우진, 워너원·AB6IX 거쳐 '솔로 새 출발'(종합)

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 워너원과 AB6IX를 거친 박우진이 새로운 출발점에 섰다.

박우진은 13일 서울 중구 엑스칼라에서 두 번째 EP '솔스티스' 쇼케이스를 열고 새 앨범에 대한 이야기와 활동 각오를 전했다.

지난해 4월 발표한 싱글 '쿨 앤 핫' 이후 약 1년 5개월 만에 솔로로 돌아온 박우진은 "긴장이 되더라. 혼자 쇼케이스를 하는 것도 처음이고, 1년 5개월 만에 돌아오는 것이라 부담감도 있다. 잘하고 싶은 마음에 여러 생각이 들면서도 기분이 좋다"라고 컴백 소감을 밝혔다.

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박우진은 지난 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 프로젝트 그룹 워너원 멤버로 발탁되며 활발한 활동을 펼쳤다. 이후 2019년에는 AB6IX로 재데뷔해 메인 댄서이자 메인 래퍼로 활약했다.

최근에는 파라뮤직과 전속계약을 체결하며 새로운 활동의 전환점을 맞았다. 2023년 2월 첫 번째 EP 'oWn'과 지난해 4월 싱글 '쿨 앤 핫'을 발매하며 솔로 활동을 펼쳐온 만큼, 이번 앨범은 워너원과 AB6IX를 거쳐 온 박우진이 새로운 소속사와 손잡고 처음 선보이는 작품이라는 점에서 의미가 있다.

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박우진은 "많은 것이 달라진 것 같다. 많은 것을 바꿔보려고 하기도 했다. 처음 호흡을 맞추다 보니 손발이 맞지 않을 때도 있었다. 하지만 그 과정에서 신선하고 새로운 것들이 나오게 돼 좋았다. 제가 생각하지 못했던 부분에서도 기존의 틀을 바꿀 수 있었다"라며 변화된 환경을 짚었다.

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이어 "첫 EP 때는 첫 솔로 활동이다 보니 걱정과 고민이 많았다. 이번에는 그래도 한 번 겪어봤으니 보여주고 싶은 것에 집중할 수 있었던 것 같다. 키는 똑같지만 그래도 성장한 것 같다"라며 웃었다.

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

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이번 앨범은 태양이 한 해의 극점에 닿으며 계절이 바뀌는 순간을 뜻하는 '솔스티스'라는 제목 아래, 박우진이 지금까지 쌓아온 경험을 바탕으로 스스로 선택한 길에서 새로운 가능성을 향해 나아가는 모습을 담았다. 도전 과정에서 마주하는 불안과 고민도 성장의 일부로 받아들이고, 자신만의 방식으로 영역을 넓혀가는 태도를 음악으로 풀어냈다.

박우진은 "매 앨범 새로운 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다. 새로운 모습도 좋지만, 기존의 저를 더 보여주고 싶었다. 제가 제일 잘하는 것, 스스로 멋있다고 생각하는 모습 등을 각인시키고 싶었다"라고 말했다.

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특히 박우진은 이번 앨범에서 랩과 퍼포먼스의 강점에 보컬 비중까지 늘리며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 타이틀곡을 비롯한 세 곡의 작사에 참여했고, '돌아와'에는 단독 작사와 공동 작곡으로 자신만의 감성을 더했다. 강렬한 에너지부터 섬세한 감정선까지 아우르는 네 곡을 통해 솔로 아티스트로서 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 보여줄 전망이다.

박우진은 "앨범 '솔스티스'는 계절이 바뀌는 시기를 뜻한다. 계절이 변할 때마다 변화가 일어나지 않느냐. 이번 앨범도 새로운 출발점인 만큼 실제로 변화를 보여주고 싶었다. '스태미나'를 포함해 총 네 곡이 담겼다. 네 곡 모두 완전히 다른 장르다. 한 곡이라도 비슷하게 가고 싶지 않았다. 뭘 좋아하실지 몰라서 다 준비했다. 그래서 그런지 애정이 가는 앨범이다"라며 앨범을 소개했다.

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 멋진 무대를 펼치고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

타이틀곡 '스태미나'는 한계를 넘어 끊임없이 도전하는 자신감과 패기를 담은 테크 하우스 장르의 곡이다. 박진감 있는 비트와 거칠게 가공된 베이스, 날카로운 신스 사운드가 강렬한 에너지를 전한다. 여기에 박우진의 매력적인 중저음 보이스가 더해져 좋아하는 것과 꿈을 향해 지치지 않고 나아가는 힘을 표현한다.

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박우진은 "늘 도전하면서 한계를 넘고 싶은 마음이 크다. 실력적인 부분에서는 보컬이 그렇다. 저에게는 소화하기 어려운 곡들도 들어 있다. 그만큼 제 한계에 도전하고 싶은 마음이 컸다. 자신 있는 춤에서도 만족할 만한 수준을 뛰어넘는 무언가가 필요하다고 생각했는데, 이번에 그 한계를 뛰어넘은 것 같다"라며 만족감을 표했다.

제목이 '스태미나'인 만큼, 자신의 원동력이 되는 '스태미나'에 대한 이야기도 나왔다. 박우진은 "인생 첫 자취를 시작해서 배달 음식을 끊고 요리를 해보려고 한다. 쇼츠나 릴스를 볼 때 요리 영상이나 먹방 영상이 뜨면 바로 만들어 보는 스타일이다. 최근에는 정호영 셰프님이 냉제육을 만드는 것을 보고 직접 해봤다. 굉장히 손이 많이 가더라. 그런데 생각보다 쉬웠다. 먹으니 '스태미나'가 오르더라"라며 너스레를 떨었다.

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 멋진 무대를 펼치고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

박우진의 연예계 활동에서 워너원과 AB6IX를 빼놓을 수 없다. 이에 두 그룹에서의 경험이 현재의 박우진에게 미친 영향에 대해서도 털어놨다.

박우진은 "영향을 받은 것은 너무나도 많다. 하나하나 말할 수도 없을 만큼이다. 워너원으로 데뷔하고 AB6IX로 활동한 시간 모두 놓칠 수 없는 소중한 경험이었다. 워너원은 활동 기간이 짧았지만, 안 해본 게 없을 정도로 많은 경험을 했다. 웬만한 활동은 그때 해본 것을 바탕으로 할 수 있었다. AB6IX에서는 음악적으로도, 그룹으로서도 경험을 쌓았던 것 같다"라고 돌아봤다.

최근 K콘 등에서 워너원 멤버들이 다시 뭉쳐 반가움을 사기도 했다. 그런 만큼 이번 앨범과 관련한 멤버들의 응원에도 관심이 쏠렸다. 박우진은 "사실 그렇게 많은 멤버가 응원해 주지는 않았는데, 어제 (윤)지성이 형이 라디오에서 제 컴백을 언급해 주셨더라. 제 칭찬을 해주셔서 깜짝 놀랐다. 역시 리더답다고 생각했다"라며 웃었다.

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번? EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

끝으로 박우진은 "솔로 아티스트로서 인정받고 싶은 부분은 너무 많다. 가장 먼저 생각나는 것은 무대에 대한 욕심이 크다. 혼자서도 무대가 비어 보이는 것이 아니라 꽉 찬 느낌을 주고 싶다. 음악적으로도, 퍼포먼스적으로도 성장하고 싶다"라며 각오를 다졌다.

박우진의 두 번째 EP '솔스티스'는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

13일 엑스칼라에서 열린 박우진의 두번째 EP 'SOLSTICE'의 쇼케이스. 박우진이 멋진 무대를 펼치고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.13/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com