'킬링타임' 남윤수 "류혜영, 나보다 완전 누나더라…현장 분위기 편하게 이끌어줘"

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 남윤수. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남윤수가 영화 '킬링타임'에서 류혜영과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

남윤수는 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '킬링타임' 언론·배급 시사회에서 "류혜영 누나가 현장에서 편하게 이끌어줘서 고마웠다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다.

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'킬링타임'으로 스크린에 데뷔한 남윤수는 "시나리오를 처음 읽었을 때 각자의 캐릭터마다 개성이 뚜렷했던 점이 흥미로웠다. 제가 찍었던 작품 중에 스릴러 공포물이 없었는데, 스릴러 경험을 한 번 해보고 싶다는 막연한 생각을 갖고 있었다"고 말했다.

남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다. 그는 류혜영과의 호흡에 대해 "어떻게 보면 주원과 연우는 동료이자 크루이면서 친구이지 않나. 서로 같은 마음이었다고 생각한다. 우리가 나락에 갔지만 서로 잘 되어야 하는 입장이기 때문에 관계를 끊을 수 없었다. 실제로 현장에서 혜영 누나가 잘 이끌어줬다. 나이 차도 은근 많이 난다. 저랑 2~3살 정도 차이 날 줄 알았는데, 연생을 보고 나서 '완전 누나였구나' 했다. 누나가 편하게 현장 분위기를 만들어줘서 고마웠다"고 만족감을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com