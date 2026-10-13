"가슴 확대해 슬로우까지 걸어"…노지선, 프로미스나인 시절 고충 토로

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[스포츠조선 정안지 기자] 프로미스나인 출신 노지선이 아이돌 활동 당시 가슴이 부각되는 영상 편집으로 속상했던 심경을 털어놨다.

최근 유튜브 '민새롬의 오픈스튜디오'에 출연한 노지선은 프로미스나인 활동 당시 겪었던 고충을 털어놨다.

영상 속 노지선은 "내가 생각하는 아이돌들의 소비 방식과 사람들이 나를 소비하는 방식이 많이 달랐다"며 "나한테 달렸던 댓글들은 '예쁘다', '몸매가 어떻다' 이런 것들이었다"라며 무대보다는 외모로 소비됐던 당시를 떠올렸다.

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이어 "내가 무대를 하면 가슴 확대해서 슬로우 걸어서 올라온다"라면서 "이 소비가 외관적인 부분에만 가 있지 않나. 명예롭지도 않고 너무 속상했다"라고 털어놨다.

결국 자신의 작업물과 무대를 통해 인정받고 싶었던 노지선은 2024년 소속사와의 전속계약 종료 이후 뷰티 크리에이터이자 인플루언서로 활동 영역을 넓히며 새로운 행보를 이어가고 있다.

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한편, 노지선은 엠넷 아이돌 서바이벌 '아이돌학교'를 통해 2018년 프로미스나인으로 데뷔했으며, 2024년 계약 종료됐다.

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anjee85@sportschosun.com