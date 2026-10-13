'킬링타임' 장준엽 감독 "원작 보고 재밌어서 리메이크 하기로 결정"

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 장준엽 감독. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 장준엽 감독이 영화 '킬링타임'을 연출하게 된 계기를 전했다.

장준엽 감독은 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '킬링타임' 언론·배급 시사회에서 "원작을 재밌게 보고 리메이크를 결정하게 됐다"라고 했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다.

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장 감독은 연출을 맡게 된 계기에 대해 "이 영화는 원작이 따로 있다. 제가 원작을 우연히 접했을 때 그동안 제가 해왔던 작품들과 상통되는 측면이 많았어서 리메이크를 하게 됐다"고 밝혔다.

'킬링타임'은 작품의 소재이자, 크루의 이름으로도 등장한다. 제목을 정하게 된 비화에 대해선 "킬링타임은 시간을 가볍게 보낸다는 뜻도 있지만, 저희 영화에선 누군가를 죽이는 시간이라고 의미를 확장시켜서 사용했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com