'애셋맘' 28기 현숙, '영식과 결별' 한 달 만에 연프 재출연 암시.."더 즐겨야지"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 현숙이 결별 한 달 만에 연애 프로그램 재출연 가능성을 내비쳤다.

12일 현숙은 자신의 SNS에 영상 하나를 게재했다.

영상 속 현숙은 혼술(혼자 마시는 술)을 즐기며 '나는 솔로' 출연 당시를 떠올렸다. 그는 "그땐 그랬다. 이혼하고 남자를 한 번도 만난 적 없었다. 이혼하면 사람 감정이 그렇다. 뭔가 실패한 것 같다"라고 말했다.

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이어 "결정사(결혼정보 회사)나 연프(연애 프로그램)에 나가면, 애가 있는 엄마는 마이너스겠지. 근데 내 인생에서는 아이가 버팀목이고 없으면 안 되는 존재"라고 말했다.

특히 현숙은 "만약 다음에 (연프에) 출연한다면 더 즐기다 와야지. 나간다는 소리는 아니다"라면서도 "현숙이 기다려? 이번에 '픽미' 말고 뭐 쳐줄까?"라고 다시 연프 출연 욕심을 보여 눈길을 끌었다.

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이어 "막상 마이크를 차고 카메라가 돌면 예민해지는 것 같다. 사람은 유연해야 멋진 판단을 할 수 있고 유머러스해진다. 관찰자 시점에 있어야 하는데 너무 이입했다"라며 '나는 솔로' 출연 당시 자신의 모습을 돌아보기도 했다.

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한편 현숙은 SBS플러스·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 28기 출연자로 얼굴을 알렸으며, 슬하에 세 자녀를 둔 1988년생 싱글맘이다. 방송 후 같은 기수 출연자 영식과 실제 연인으로 발전했지만, 교제 사실을 공개한 지 6개월 만인 지난달 결별했다.

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joyjoy90@sportschosun.com