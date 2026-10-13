[SC현장] "새로운 모습 보실 수 있어"…'킬링타임' 류혜영X남윤수, 얼굴 제대로 갈아끼웠다(종합)

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 배우 류혜영, 남윤수. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '킬링타임'이 긴장감 넘치는 스릴러 장르로 올가을 극장가의 문을 두드린다.

영화 '킬링타임' 언론·배급 시사회가 13일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 류혜영, 남윤수, 장준엽 감독이 참석했다.

21일 개봉하는 '킬링타임'은 한순간의 사고로 모든 것을 잃은 인터넷 방송 크루 킬링타임이 재기를 위해 찾은 폐병원에서 의문의 존재에게 습격당하고, 무자비한 공격으로부터 살아남기 위해 펼치는 타임어택 스릴러로, '봄이가도', '프라사드'의 장준엽 감독이 메가폰을 잡았다.

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13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 장준엽 감독, 배우 류혜영, 남윤수. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

장 감독은 연출을 맡게 된 계기에 대해 "이 영화는 원작이 따로 있다. 제가 원작을 우연히 접했을 때 그동안 제가 해왔던 작품들과 상통되는 측면이 많았어서 리메이크를 하게 됐다"고 밝혔다.

'킬링타임'은 작품의 소재이자, 크루의 이름으로도 등장한다. 제목을 정하게 된 비화에 대해선 "킬링타임은 시간을 가볍게 보낸다는 뜻도 있지만, 저희 영화에선 누군가를 죽이는 시간이라고 의미를 확장시켜서 사용했다"고 전했다.

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 배우 류혜영. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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류혜영은 팀원의 죽음 이후 모든 것을 잃고 다시 카메라 앞에 선 스트리머 연우를 연기했다. 그는 "시나리오를 읽었을 때 처음부터 끝까지 멈춤 없이 읽힌다는 점이 흥미롭게 다가왔다"며 "배우로서 다양한 모습을 보여줄 수 있어서 거절할 이유가 없었다"고 전했다.

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이어 공포장르에 도전한 소감을 묻자, 류혜영은 "평소에 공포영화를 잘 못 보는 편인데, 이 영화는 공포영화가 아니라 액션영화라고 세뇌시키고 체력단련을 열심히 했다"며 "공포영화는 연기도 연기이지만, 주변 수많은 요소들과 힘을 합쳐서 장르가 완성된다고 생각한다. 실제로 현장에 있을 땐 그렇게 무섭지 않았다. 겁이 많은 성향인데도 불구하고 몰입해서 촬영했다"고 답했다.

13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 포토타임 포즈를 취하고 있는 배우 남윤수. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

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'킬링타임'으로 스크린에 데뷔한 남윤수는 "시나리오를 처음 읽었을 때 각자의 캐릭터마다 개성이 뚜렷했던 점이 흥미로웠다. 제가 찍었던 작품 중에 스릴러 공포물이 없었는데, 스릴러 경험을 한 번 해보고 싶다는 막연한 생각을 갖고 있었다"고 말했다.

남윤수는 크루의 리더이자 PD 주원을 연기했다. 그는 류혜영과의 호흡에 대해 "어떻게 보면 주원과 연우는 동료이자 크루이면서 친구이지 않나. 서로 같은 마음이었다고 생각한다. 우리가 나락에 갔지만 서로 잘 되어야 하는 입장이기 때문에 관계를 끊을 수 없었다. 실제로 현장에서 혜영 누나가 잘 이끌어줬다. 저희가 나이 차도 은근 많이 난다. 누나가 저랑 2~3살 정도 차이 날 줄 알았는데, 연생을 보고 나서 '완전 누나였구나' 했다. 누나가 편하게 현장 분위기를 만들어줘서 고마웠다"고 만족감을 드러냈다.

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13일 서울 용산CGV에서 영화 '킬링타임' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 장준엽 감독, 배우 류혜영, 남윤수. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.13/

한편 류혜영은 지난 추석 극장가에서 '인턴', '암살자(들)' 등 다양한 장르의 작품들을 통해 관객들과 만나기도 했다. 이에 그는 "배우는 선택을 받는 직업이기 때문에 작품이 언제 공개되는지 제가 정할 순 없다. 지난해에도 두 편의 드라마가 공교롭게 동시에 방영됐는데, 당시엔 아쉬운 마음도 들었다"며 "차근차근 작품이 공개된다면 '이 배우가 계속 일하고 있구나'라고 생각을 해 주실텐데 아쉽기도 하다"고 털어놨다. 그러면서 "이제는 운명이라고 생각하고 받아들이고 있다. 여러 작품으로 관객 분들과 만날 수 있다는 자체만으로 감사하다. '킬링타임'에선 또 다른 저의 모습을 보실 수 있다"고 기대를 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com