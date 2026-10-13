'손흥민 왕따 주도'...이강인 측, 가짜 뉴스 영상에 칼 빼들었다

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[스포츠조선 정안지 기자]"손흥민을 따돌린 이강인?" 결국 이강인을(아틀레티코 마드리드) 둘러싼 허위·왜곡 정보가 온라인에서 확산하자 소속사가 법적 대응을 예고했다.

이강인의 소속사 더블랙레이블은 13일 "최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산하고 있는 내용들은 이강인 선수와 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다"라고 강조했다.

그러면서 "허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다"고 전했다.

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앞서 지난 6일 대표팀은 A매치 경기 직후 김민재(바이에른 뮌헨)와 황희찬(샬케 04), 황인범(FC 포르투) 이른바 '96라인 은퇴설'로 홍역을 치렀다.

이후 온라인에서는 손흥민(LAFC)과 이재성(마인츠) '92라인'과 '96라인' 선수들 사이에 갈등이 있으며, 특히 선수들이 손흥민을 따돌리고 있다는 이른바 '왕따설'까지 제기됐다.

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논란은 이강인에게까지 번졌다. 과거 손흥민과의 갈등이 알려졌던 이강인이 대표팀 내 갈등을 주도했다는 주장까지 등장한 것.

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실제로 SNS에는 대표팀 훈련 영상을 편집해 손흥민이 동료 선수들에게 따돌림을 당하고 있다는 취지의 주장을 담은 게시물이 확산했다. 해당 게시물은 수백만 조회수를 기록하기도 했다. 이를 본 일부 네티즌들은 이강인의 SNS로 몰려가 비난성 댓글을 남기기도 했다.

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이에 소속사는 관련 의혹이 사실무근이라고 일축하며 법적 대응을 예고했다. 소속사가 강경 대응에 나선 가운데 논란을 빚은 게시물은 삭제된 상태다.

anjee85@sportschosun.com