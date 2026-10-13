백지영, '마약 논란' 정석원♥과 14년 금슬 비결..“상대 측은하게 여겨야“

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영이 남편 정석원과의 결혼 생활 유지 비결을 솔직하게 털어놨다.

최근 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '재혼하는 서인영에게 알려주는 결혼 생활 유지 하는 법'이라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

백지영은 재혼을 앞둔 서인영이 결혼 생활 유지 비결을 묻자 "다른 거 없다"라며 (상대를) 측은하게 생각하는 마음, 예쁘게 말하는 습관, 함께 웃을 일을 만드는 것을 언급했다.

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그러자 서인영은 "너무 신기했다. 파티에서 몇 시간을 함께 있었는데 둘이(백지영과 정석원이) 계속 웃고 있더라"라고 이야기했다.

백지영은 "내가 만난 사람 중 가장 웃긴 사람과 결혼했다"라며 웃었고 서인영은 "난 남자친구가 웃기지 않는데 남자친구는 내가 웃기다고 하더라"라고 반응했다.

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백지영은 "그럼 됐다. 내가 웃긴 말을 하는데 안 웃어주는 것만큼 별로인 것도 없다"라며 재차 부부간 유머 코드의 중요성을 강조했다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 정석원과 결혼했으며 2017년 딸을 출산했다. 정석원은 2018년 마약 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 자숙을 하며 활동을 중단했던 그는 2024년 연극에 출연하며 활동을 재개했다. 백지영 유튜브 채널에 함께 출연하며 남다른 부부 케미도 발산 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com