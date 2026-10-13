'유리의 성' 작가, 뒤늦게 알려진 사망 비보..향년 97세, 노환으로 별세

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[스포츠조선 김소희 기자] 일본 순정만화의 개척자로 평가받는 만화가 와타나베 마사코가 별세했다. '유리의 성'을 비롯한 작품으로 소녀만화의 새로운 지평을 열었던 고인은 향년 97세로 생을 마감했다.

교도통신은 와타나베 마사코가 지난 3일 노환으로 별세했다고 13일 보도했다. 도쿄도 출신인 고인은 1960년대부터 여성과 가족의 관계를 섬세하게 그려낸 작품으로 주목받았으며, 소녀들의 꿈과 사랑, 내면의 갈등을 담은 순정만화로 독자들의 사랑을 받았다.

고인은 1960년대 어머니와 딸, 자매 사이의 인연을 주제로 한 '백마의 소녀', '어머님' 등을 선보이며 이름을 알렸다. 특히 서구를 배경으로 소녀들의 낭만과 사랑을 그려낸 작품들로 호평받았다. 당시 소녀만화의 표현 영역을 넓히며 자신만의 작품 세계를 구축했다는 평가를 받는다.

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대표작으로는 1970년대 초반 발표한 '유리의 성'이 꼽힌다. 이 작품은 인물의 내면에 자리한 선과 악의 양면성을 다루며 이야기에 깊이를 더했다. 단순한 로맨스를 넘어 인간의 복잡한 심리와 욕망을 담아내며 독자들에게 강한 인상을 남겼다.

'유리의 성'은 국내에서 정식 출간된 적은 없지만, 해적판이 유통된 것으로 알려져 있다. 정식 출간 여부와 별개로 작품을 접한 독자들 사이에서 회자되며 일본 순정만화의 고전으로 이름을 남겼다.

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와타나베 마사코는 순정만화에만 머무르지 않고 장르적 확장도 시도했다. '성 로잘린드'를 통해 서스펜스와 호러를 결합한 만화의 새로운 가능성을 보여줬으며, 다양한 소재와 서사를 활용해 작품 세계를 넓혀갔다.

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중국 고전소설을 만화로 각색한 '금병매' 역시 주요 작품 중 하나다. 해당 작품은 일본 만화잡지에서 1993년부터 2011년까지 장기간 연재되며 인기를 끌었다. 오랜 세월 꾸준히 창작 활동을 이어가며 시대와 장르를 넘나든 고인의 역량을 보여주는 작품으로 꼽힌다.

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작품 활동과 더불어 만화계에서 거둔 성과도 주목받았다. 와타나베 마사코는 1971년 '유리의 성'으로 쇼가쿠칸 만화상을 수상했으며, 2002년에는 일본만화가협회상 문부과학대신상을 받았다.

2006년에는 일본 여성 만화가로서는 처음으로 훈장인 '교쿠지츠쇼쥬(旭日小綬)장'을 수훈했다. 작품을 통해 일본 만화계에 남긴 공로를 인정받은 것이다.

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소녀들의 사랑과 꿈을 섬세하게 그려내는 데서 출발해 인간 내면의 선과 악, 서스펜스와 호러, 고전문학의 각색에 이르기까지 폭넓은 작품 세계를 펼친 와타나베 마사코. 일본 순정만화의 발전에 발자취를 남긴 그의 별세 소식에 만화계와 독자들의 애도가 이어질 것으로 보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com