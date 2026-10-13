韓·日 사로잡은 톱배우 부부, 결혼 5년 만에 첫 아이 출산 "부모로서 함께 성장할 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 일본 톱 배우 아라가키 유이와 호시노 겐 부부가 결혼 5년 만에 첫 아이를 품에 안았다.

아라가키 유이와 호시노 겐은 13일 각자의 공식 홈페이지를 통해 출산 소식을 전했다.

두 사람은 "많은 분의 도움과 응원 덕분에 무사히 오늘을 맞이할 수 있었다"며 "새로 태어난 이 소중한 생명을 잘 지키고, 평온하고 풍요로운 나날을 보낼 수 있도록 부모로서, 한 사람으로서 함께 성장해 나가고자 한다"고 밝혔다.

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이어 "앞으로도 부디 따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다. 다만 아이의 성별과 정확한 출산일 등 구체적인 정보는 공개하지 않았다.

두 사람은 2016년 방송된 TBS 드라마 '도망치는 건 부끄럽지만 도움이 된다'에서 부부로 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 이후 실제 연인으로 발전한 두 사람은 2021년 결혼을 발표했고, 5년 만에 부모가 됐다.

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1988년생인 아라가키 유이는 2001년 패션 잡지 모델로 데뷔했다. 이후 드라마 '드래곤 사쿠라', '마이 보스 마이 히어로', '코드 블루', '리갈하이', '짐승이 될 수 없는 우리' 등에 출연하며 일본을 대표하는 배우로 자리 잡았으며, 국내에서도 많은 사랑을 받고 있다.

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1981년생인 호시노 겐은 드라마 '도망치는 건 부끄럽지만 도움이 된다', 'MIU404'를 비롯한 다양한 작품에 출연했다. 배우뿐만 아니라 가수로도 활발히 활동하고 있다