미자, 父 장광 '암 의심' 소견에 오열 "재검 일주일간 눈물, 감사히도 깨끗하다고"

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[스포츠조선 김소희 기자]개그우먼 미자가 아버지의 건강검진 결과에 가슴을 쓸어내린 사연을 공개했다.

미자는 13일 자신의 SNS를 통해 아버지의 건강검진과 관련한 사연을 전했다.

그는 "간만에 가족 파티"라며 "저희 집에 큰일이 있었어요"라고 운을 뗐다. 이어 "얼마 전에 했던 아빠 건강검진에서 재검이 뜬 거죠. 여러 징후가 큰 병(암...)으로 의심된다고"라며 당시 상황을 설명했다.

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미자는 세브란스병원에서 재검을 받은 뒤 일주일 동안 결과를 기다려야 했다고 밝혔다. 그는 "일주일간 결과 기다리며 저 혼자 미리부터 울고 난리도 아니었던!"이라며 당시 느꼈던 불안한 마음을 털어놨다.

무엇보다 아버지의 건강을 걱정하는 과정에서 그동안 미처 깨닫지 못했던 감정도 밀려왔다. 미자는 "그동안 아빠한테 잘못한 일들만 생각나고"라며 "부모님이 평생 내 곁에 계신 게 아니구나 실감이…"라고 덧붙였다.

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그러나 기다리던 검사 결과는 다행히도 안도의 한숨을 내쉴 수 있는 소식이었다. 미자는 "그.런.데 어제 결과가 나왔는데 너무나 깨끗하대요"라며 "감사의 눈물이 펑펑…"이라고 기쁜 마음을 드러냈다. 큰 병을 의심하게 했던 검사 결과가 깨끗하게 나오면서 그동안 쌓였던 걱정과 불안도 한순간에 눈물로 쏟아진 것이다.

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힘든 시간을 함께해 준 남편 김태현을 향한 고마움도 전했다. 미자는 "저 대신 병원까지 같이 가준 우리 남편 너무 고마워"라며 아버지의 재검 과정에 동행해 준 남편에게 감사의 마음을 표현했다.

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검사 결과가 다행스럽게 나오자 가족들은 축하 파티를 열며 기쁨을 나눴다. 미자는 자신이 일하는 동안 아버지와 남편이 단둘이 꼼장어집에 이어 참치집까지 방문해 축하 자리를 가졌다고 전했다. 이어 "새벽에 다 같이 뭉쳤다는"이라며 가족들이 함께 모여 기쁜 소식을 축하한 근황을 덧붙였다.

한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.