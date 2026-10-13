이효리의 난감패션, 회색 추리닝에 빨간 양말+호피 구두..얼굴이 살렸네

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 이효리가 약 21년 만에 성사되는 핑클 완전체 컴백을 앞두고 멤버들과 연습에 매진하고 있는 가운데, 편안한 일상에서도 빛나는 독보적인 스타일이 눈길을 끌었다.

이효리는 13일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 이효리는 핑클 멤버들과 함께 연습을 이어가던 중 거울셀카를 남기고 있는 모습.

무엇보다 시선을 사로잡는 것은 이효리 특유의 감각적인 스타일링이다. 편안한 트레이닝복 차림에 강렬한 붉은색 양말과 화려한 호피무늬 신발을 매치해 포인트를 줬다. 자칫 평범하게 느껴질 수 있는 연습실 패션에도 과감한 패턴과 선명한 색감을 더해 자신만의 개성을 드러낸 것. 꾸밈없는 일상적인 모습에서도 남다른 패션 감각을 놓치지 않는 이효리의 면모가 돋보인다.

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특히 힘을 뺀 의상에 독특한 아이템을 조합해 스타일을 완성하는 방식은 오랜 시간 패션 아이콘으로 사랑받아 온 이효리의 존재감을 다시금 실감하게 한다. 무대 의상이나 화려한 스타일링이 아니더라도 자신만의 분위기를 자연스럽게 살려내며 '원조 패셔니스타'다운 매력을 발산했다.

이와 함께 오랜 기다림 끝에 다가온 핑클의 완전체 활동에도 관심이 쏠린다. 앞서 젬스톤이앤엠 측은 이효리를 비롯해 옥주현, 이진, 성유리 등 핑클 네 멤버가 약 21년 만의 완전체 활동을 준비하고 있다고 공식 발표했다. 각자의 자리에서 활발하게 활동해 온 네 멤버가 다시 한자리에 모인다는 소식에 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

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핑클이 공식적으로 그룹 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 발표 이후 약 21년 만이다. 오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 많은 이들의 기억 속에 남아 있는 핑클이 다시 한번 완전체로 보여줄 무대와 음악에 이목이 집중된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com