'혼전임신→깜짝 결혼' 김용지, ♥훈남 남편 공개 "난 이제 유부"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김용지가 직접 결혼 소감을 밝히며 웨딩드레스 자태를 공개했다. 깜짝 결혼에 이어 임신 소식까지 전한 김용지가 새 출발을 알리며 축하해 준 이들에게 감사 인사를 전했다.

김용지는 13일 자신의 SNS에 "나는 이제 유부(녀)다. 축하해 주셔서 감사하다"라는 글과 함께 폴라로이드 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 결혼식 당일 김용지의 모습이 담겼다. 김용지는 순백의 웨딩드레스에 레이스 베일을 매치해 우아하면서도 청초한 매력을 뽐냈다. 턱시도를 차려입은 남편 역시 김용지의 곁을 지키며 듬직한 분위기를 자아냈다. 두 사람의 행복한 순간이 담긴 사진이 공개되면서 이들의 결혼에 대한 관심도 이어지고 있다.

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앞서 김용지는 지난 11일 서울 모처에서 비연예인 일본인 남편과 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 한국예술종합학교 10학번 동기인 배우 김고은을 비롯해 배정남, 이동욱, 김범, 류경수 등 동료 연예인들이 참석해 두 사람의 앞날을 축복했다. 평소 친분을 이어온 동료들이 한자리에 모여 김용기의 인생 2막을 함께 축하한 것으로 알려졌다.

특히 이날 스타뉴스 보도에 따르면 김용지는 결혼식 이후 진행된 피로연에서 젠더 리빌 파티를 열고 임신 소식까지 전한 것으로 알려졌다. 이날 파티에서는 뱃속 아이의 성별이 딸이라는 사실도 공개됐다. 결혼이라는 기쁜 소식에 이어 2세 소식까지 전해지면서 김용지는 겹경사를 맞게 됐다.

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한편, 1991년생인 김용지는 2015년 광고 모델로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'을 시작으로 '구미호뎐', 넷플릭스 '썸바디', '레이디 두아' 등에서 개성 강한 캐릭터를 소화하며 얼굴을 알렸다.

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깜짝 결혼에 이어 임신 소식까지 전하며 인생의 새로운 출발을 알린 김용지. 배우로서 꾸준히 활동을 이어온 그가 앞으로 보여줄 행보에도 관심이 쏠린다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com