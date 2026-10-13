이민정, 초5 아들 용돈 '주 4만원' 책정 "주말 포함..이젠 네가 사라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이민정이 아들 준후 군의 용돈을 일주일에 4만 원으로 정했다.

13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 초딩아들 용돈 정하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 아들 준후 군의 적정 용돈을 정하기에 앞서 희망 금액부터 물었다. 준후 군은 "한 달에 10만 원보다 조금만 더 줬으면 좋겠다"고 답했다.

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이에 이민정은 "엄마가 이것저것 따져보고 남으면 네가 하고 싶은 거 할 수 있게끔 따져보겠다"고 말했다.

이민정은 실제 지출 규모를 알아보기 위해 준후 군의 하굣길을 그대로 따라가 봤다. 평소 아들이 자주 찾는 편의점과 분식집, 타코 가게 등을 차례로 방문한 그는 예상보다 높은 물가에 놀라움을 감추지 못했다.

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이민정은 준후 군이 용돈 카드를 사용 중이라고 밝히며 "용돈 카드가 좋다. 준후랑 나랑 아빠랑 연동이 되어있어서 그걸 사용하면 나와 남편에게 얼마 썼는지 알림이 든다. 여러 사람이 송금할 수도 있다"며 "미성년자는 카드 못 만드니까 준후 친구 엄마가 용돈 카드를 추천해 줘서 쓰게 됐다"고 설명했다.

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마지막으로 학용품점에 들른 이민정은 "그동안 준후가 본인에게 필요한 걸 직접 사지 않고 나와 같이 가서 샀다. 내가 돈을 냈으니까 얼마인지 본인은 모르고 있다"며 앞으로는 용돈으로 직접 준비물을 사도록 했다. 하지만 정작 이민정은 아들의 학용품보다 자신의 쇼핑에 더 빠진 모습으로 웃음을 자아냈다.

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모든 일정을 마친 이민정은 준후 군의 예상 지출액을 계산했다. 그는 "그래도 한 달에 자기가 아껴서 뭐 하나 살 수 있는 정도로 용돈을 준다고 치면 하루에 1만2000원 정도는 줘야 할 것 같다"고 말했다.

고민 끝에 이민정은 준비물 비용과 주말 지출까지 고려해 준후 군의 용돈을 일주일에 4만 원으로 책정했다.