브라이언, 영양제 14알 한번에 꿀꺽.."그게 다 넘어가냐" 제작진 경악

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 브라이언이 남다른 영양제 사랑을 드러내며 '영양제 덕후' 면모를 뽐냈다.

13일 유튜브 채널 '더브라이언'에는 '플투 컴백 임박. 1세대 아이돌이 컴백 전에 하는 관리 루틴 최초 공개 (피부 관리, 몸 관리, 정신 관리)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에는 플라이투더스카이 컴백을 앞두고 몸과 마음을 관리하는 브라이언의 일상이 담겼다. 오랜만의 컴백을 준비하며 자신만의 관리 루틴을 가감 없이 공개한 브라이언은 운동뿐만 아니라 몸속에 들어가는 것 역시 중요하다며 영양제의 필요성을 강조했다.

Advertisement

이날 브라이언은 "운동도 해야 하지만 몸속에 들어가는 것도 중요하다"고 말하며 평소 챙겨 먹는 다양한 영양제를 소개했다. 그가 꺼내 든 영양제는 마그네슘부터 아르기닌, 히알루론산, 멀티비타민까지 종류도 다양했다.

브라이언의 손에는 크고 작은 영양제가 한가득 쌓였고, 이를 지켜보던 제작진은 놀라움을 감추지 못했다. 제작진은 "개수는 그러다 치고 그 큰 게 넘어가냐"라며 어마어마한 양과 크기에 의문을 표했다.

Advertisement

이에 브라이언은 "이게 크냐"고 되물으며 여유로운 반응을 보였다. 그러면서도 자신의 영양제 섭취량을 두고 나올 법한 반응을 미리 예상했다. 그는 "댓글에 '그렇게 먹으면 간 건강에 안 좋아요'라고 할 거 뻔하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

하지만 영양제를 향한 브라이언의 믿음은 확고했다. 그는 "확실히 느낌이 다르다. 지금 확실히 건강해진다. 그래서 먹어줘야 한다"며 자신이 체감한 변화를 강조했다. 이어 "우리 매니저도 나 이거 삼키는 거 보고 놀란다"고 덧붙이며 평소에도 남다른 양의 영양제를 챙겨 먹고 있음을 전했다.

Advertisement

급기야 브라이언은 "마술 보여주겠다"며 영양제 먹기에 나섰다. 그는 무려 14개에 달하는 영양제를 한입에 털어 넣고 한 번에 삼켜 제작진을 놀라게 했다. 망설임 없이 영양제를 넘기는 모습에 현장에서는 감탄이 터져 나왔다.

여기서 끝이 아니었다. 브라이언은 "내 입에서 병원 냄새 나지 않냐"고 너스레를 떨며 웃음을 안겼고, 이내 올리브오일까지 3알 추가로 섭취해 남다른 영양제 사랑을 입증했다. 컴백을 앞두고 철저한 자기 관리에 나선 모습과 특유의 유쾌한 입담이 어우러지며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com