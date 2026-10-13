설인아, 임시완과 드라마 밖에서도 핑크빛 기류..."설렌다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임시완과 설인아가 서로를 향한 특별한 칭찬과 세심한 선물 이야기를 주고받으며 핑크빛 기류를 형성했다.

13일 유튜브 채널 'TEO 테오'는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'의 주연 배우 임시완, 설인아가 출연하는 '살롱드립' 영상을 공개했다.

영상에서 설인아는 의자 위치를 옮겨 달라는 장도연의 요청에 임시완 옆으로 자리를 옮겨 찰싹 붙어 앉았다. 이와 함께 화면에는 '숨길 수 없는 마음의 방향'이라는 자막까지 등장해 두 사람의 핑크빛 분위기를 부각했다.

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임시완과 설인아는 주변에서 "둘이 잘 어울린다", "그림체가 맞는다"는 말을 자주 듣는다고 밝혔다. 장도연 역시 두 사람을 보며 "예쁜 남자와 잘생긴 여자의 만남"이라고 표현했다.

설인아는 "맨날 촬영장 갈 때마다 놀란다. (임시완이) 너무 잘생기고 예쁘다"며 "'오빠, 오늘 너무 잘생겼다', '오늘도 잘생겼다'고 말한다"고 밝혔다.

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이에 장도연이 이전에도 다른 배우에게 외모 칭찬을 자주 했는지 묻자 설인아는 "없었던 것 같다"고 솔직하게 답했다. 장도연은 "이거 빨리 라이브로 돌려라"라고 외치며 두 사람의 분위기를 몰아갔다.

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설인아는 임시완의 세심한 면모도 자랑했다. 그는 "임시완이 밸런타인데이나 화이트데이에 조그만 편지를 써서 사탕이나 맛있는 초콜릿과 함께 준다"고 말했다.

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장도연이 원래 기념일을 섬세하게 챙기는 스타일인지 묻자 임시완은 "지금까지는 그런 걸 챙기는 게 무의미하다고 생각했던 사람이다"라고 답했다.

이를 처음 알게 된 설인아는 "진짜? 설렌다"며 놀라움을 감추지 못했다. 두 사람의 묘한 기류를 지켜보던 장도연은 "더해달라. 제발 부탁이다. 그냥 둘이 사귀어달라"고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 임시완과 설인아가 출연하는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 오는 19일 첫 방송된다.